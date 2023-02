«La Voix»: la présence confiante de Charles Lafortune

Animateur depuis la toute première saison de «La Voix», Charles Lafortune a été témoin de l’évolution du concours au fil des saisons. Alors que la phase des duels vient de débuter, il fait un premier bilan de cette neuvième saison et nous dévoile sa préparation pour les directs.

Les fidèles de «La Voix» ont pu constater un certain nombre de changements dans la manière de présenter l’émission, apportant un vent de fraicheur et de renouveau au concept. «Je pense qu’on a réussi à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain, a affirmé l’animateur en entrevue. On a réussi à renouveler la formule de "La Voix", à la rendre différente dans sa texture.»

Même dans son animation et dans son ton, on le sent plus à l’aise et plus audacieux. «J’ai une présence plus accrue, je m’en permets plus dans les commentaires. Je le faisais avant, mais c’était coupé au montage. Ça faisait deux ans que je n’avais pas fait l’émission et j’avais le goût de me mouiller davantage. J’avais aussi l’impression que tout le monde était devenu un peu trop gentil, je voulais ramener l’urgence de la compétition.»

La production a cassé le moule un peu formaté dans la présentation des candidats, et on y retrouve plus de fluidité et de souplesse. «Ça fait longtemps que je pensais qu’on devait changer. On a essayé de trouver des moyens de tourner l’arrivée des candidats de façon différente, même chose pour les duels, notamment avec le candidat gagnant que l’on voit en coulisses et qui attend de voir à ce qui va se passer avec son compétiteur. On a voulu rajouter des pelures d’oignon pour expliquer ce qui se passe autour.»

L’arrivée de trois nouveaux coachs lui a étonnamment laissé une plus grande place. «Je voulais mettre de l’énergie dans l’émission, que tout le monde soit à l’aise et qu’ils ne passent pas trop de temps à réfléchir dans leur tête. Je sais aussi que lorsqu’on tourne les duels, ça va assez vite. On n’a pas idée de l’impact que les candidats ont sur le public, comme Sophie qui a vraiment créé un buzz après son audition à l’aveugle. Mario ne savait pas ça quand on a tourné les duels, mais je pense qu’il avait sa petite idée du résultat en mettant Sophie et Steffy en duel.»

Charles Lafortune est toujours surpris par cette étape des duels, qui marque le début du travail entre les coachs et les candidats. «Il y a, par exemple, un candidat pour lequel une seule chaise s’était tournée aux auditions à l’aveugle. Il y avait beaucoup de trémolos dans sa voix, et Mario Pelchat a enlevé tout ça durant son travail avec lui. Il devient un autre chanteur, les autres coachs ont été très surpris de le réentendre. C’est vraiment un "coaching" intéressant.»

Vers les directs

Depuis la fin des tournages des duels, Charles Lafortune s’est d’abord fait opérer à une hanche, au début du mois de janvier. «Ça faisait trois-quatre ans que j’avais mal, je n’avais plus de cartilage dans la hanche droite, mon père a eu la même chose. C’est merveilleux maintenant, je fais de la physio, tout va bien.»

Il se prépare aussi activement en vue des directs qui débutent le 19 mars prochain. «J’observe mes amis animateurs et animatrices qui font du direct. Je vois ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, la façon de parler alors qu’il y a beaucoup de public... Je regarde aussi parfois des émissions de "The Voice" dans d’autres pays, juste pour me remettre dans le bain. Ensuite, c’est surtout le samedi précédent les directs que j’assiste à toutes les répétitions, je prends mes marques et je revoie mes présentations.»