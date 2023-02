À 19 ans, elle meurt éjectée de sa nouvelle motoneige

Une jeune motoneigiste a tragiquement perdu la vie dans un accident lié à son manque d’expérience cette semaine, en Mauricie. Sa meilleure amie souhaite maintenant sensibiliser les amateurs de sensations fortes aux dangers de la motoneige.

• À lire aussi: Suspect armé à La Doré: un homme dans un état critique

« Quand on embarque sur une motoneige, on se sent invincible. C’est dû au sentiment d’adrénaline, mais ce sentiment-là ne dure pas. Il faut toujours être conscient des risques qu’on prend », a affirmé Mercédes Biron, 24 ans.

Sa grande amie, Justine Rousseau, a été éjectée de sa motoneige lors d’un virage en S mardi après-midi. Selon la Sûreté du Québec (SQ), la jeune femme se trouvait dans une courbe sur le sentier numéro 3, près de l’autoroute 55, quand elle a effectué une sortie de route. Elle aurait ensuite percuté un arbre et son casque se serait fendu sur le coup.

Inexpérimentée

Après l’accident, la motoneigiste a été transportée à l’hôpital où elle reposait dans un état critique. Ce n’est que mercredi, vers 15h, qu’elle a succombé à ses blessures. Le manque d’expérience serait en cause, selon la SQ.

« Elle venait de recevoir la motoneige en cadeau au mois de décembre. Elle commençait tout juste à en faire », a expliqué Mercédes Biron.

Samedi matin, soit quelques jours après la mort de Justine Rousseau, un autre motoneigiste dans la trentaine a péri dans un accident de motoneige à Drummondville.

Amour de l’agriculture

« Justine, c’était ma meilleure amie, ma confidente. On était toujours ensemble », a confié la jeune femme, qui partageait sa passion de l’agriculture avec son amie.

D’ailleurs, la motoneigiste de 19 ans avait pour but de reprendre un jour la ferme familiale, appartenant à son père.

« Justine, c’était une boule d’énergie qui voyait toujours le positif partout. Elle avait beaucoup d’ambition », a témoigné sa meilleure amie.

« [Son] rêve de devenir agricultrice a pris un chemin différent. Le destin a choisi de changer nos plans d’expansions, nos projets futurs. Je vais continuer de m’inspirer de [sa] grande vaillance et de [sa] détermination pour continuer [son] rêve », a écrit son père, Guy Rousseau, sur Facebook.

Quelques jours après l’accident, le père de Justine a assisté à la naissance d’un veau femelle sur la ferme, qu’il nommera Justine en hommage à sa fille.