Plus d’un Canadien sur dix croit aux extraterrestres

Un Canadien sur dix croit aux extraterrestres et pense qu’il est probable que ces derniers visitent la Terre à bord de leur soucoupe volante.

C’est du moins ce que révèle un sondage Ipsos réalisé à la fin de l’année 2022 auprès de 24 471 personnes dans 36 pays, concernant leurs prédications pour 2023.

À la question «Pensez-vous qu’il est probable ou improbable que des extraterrestres visitent la Terre ?», 18 % des personnes interrogées à travers le monde ont répondu que oui. Au Canada, ce pourcentage atteint 12 %, soit plus d’une personne sur dix.

La même part de répondants qui croient que des bonshommes verts viendront visiter la Terre a été observée en France (12 %).

Le plus fort pourcentage a été enregistré en Inde où 43 % des personnes interrogées croient à leur arrivée, devant l’Arabie Saoudite (38 %) et les Émirats arabes unis (36 %). Aux États-Unis, ils sont 17 %, tandis que les plus sceptiques sont les Japonais (8 %).