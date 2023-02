Semaine de relâche: les meilleures activités à Montréal

La Semaine de relâche s’amorce et c’est l’occasion d’en profiter seul, en couple, entre amis ou en famille dans la métropole où l’offre est abondante pour tous les publics.

Festival Montréal et lumières

Activité extérieure

Âge : tous

Coût : gratuit

Ce qui vous attend : Patinage, ateliers de sculptures sur glace et de cuisine, glissade, parcours lumineux, spectacles et plus encore

Ateliers à la Place des Arts

Activité intérieure

Âge : enfants

Coût : gratuit

Ce qui vous attend : Ateliers de bricolage, initiation au cirque et un spectacle payant de Passe-Partout

Activité extérieure

Âge : tous

Coût : gratuit

Ce qui vous attend : Activités de ski et de planche à neige sur la rue Saint-Denis avec moniteurs. Apportez votre planche ou profitez des «snow-skates» disponibles sur place.

Le Mont-Royal

Activité extérieure

Âge : tous

Coût : gratuit si vous avez votre équipement

Ce qui vous attend : raquette, ski de fond, patin (location offerte), glissade (location offerte), randonnée et plus

Espace pour la vie

Activité intérieure éducative

Âge : tous

Coût : entre 17 et 42$ par adulte, entre 6,50 et 21$ par enfant (selon les forfaits), gratuit pour les enfants de 4 ans et moins

Ce qui vous attend : Activité «cherche et trouve» au Biodôme, une exposition sur les dinosaures au Centre des sciences et plus

Pour plus d’informations, voyez l'entrevue complète en tête d'article ou consultez le site web de Tourisme Montréal: https://www.mtl.org/fr.