300 M$ pour déplacer des conduites pour le tramway

D’ici 2027, le déplacement des conduites souterraines – pour éviter qu’elles ne se trouvent sous la plateforme du tramway – aura coûté plus de 300 millions $ aux contribuables. Dans ce cadre, d’importants travaux sur quatre tronçons distincts sont au menu des prochains mois.

• À lire aussi: Le contrat du tramway de Québec arrive au bon moment: satisfaction et fierté à La Pocatière

• À lire aussi: Tramway: la Ville de Québec en voie de s’entendre avec Alstom pour le matériel roulant

• À lire aussi: Le maire de Québec réclame près de 500 M$ dans le prochain budget provincial

Le futur tramway doit être « fiabilisé », c’est-à-dire qu’aucun réseau souterrain (Vidéotron, Bell, Hydro-Québec, Énergir...) ne passera sous les rames.

« Les RTU (Réseaux techniques urbains) doivent être relocalisés de façon à dégager le dessous de la plateforme du tramway afin de la fiabiliser, ce qui évitera les interruptions de service du tramway en cas de bris souterrains », explique la Ville de Québec.

Enfouissement

On signale « qu’à certains endroits, les RTU seront enfouis sous les voies publiques (rue et trottoir), ce qui nécessitera l’ajout d’équipements comme des conduits souterrains, des puits d’accès, des chambres de transformation, des boîtiers de sectionnement électrique, de distribution ou encore de raccordement ».

Aussi, « ces équipements pourraient également se trouver sur un terrain privé nécessitant ainsi des acquisitions de parcelles de terrains ou des servitudes le long du tracé du tramway », précise-t-on.

Quatre tronçons

Dans un « avis au marché » publié récemment, la Municipalité calcule que les investissements totaux pour déplacer les RTU seront supérieurs à 300 M$.

La moitié des déviations sera réalisée par la Ville, tandis que la seconde moitié sera l’œuvre du partenaire privé.

Ce dernier sera sélectionné dans le cadre du volet « Infrastructures » du processus d’approvisionnement.

Pour le printemps, l’été et l’automne 2023, on prévoit dépenser entre 25 et 30 M$ pour le déplacement des RTU à quatre endroits distincts de la Ville.

Il s’agit du secteur de l’avenue Roland-Beaudin (Sainte-Foy), de la rue Crémazie (Montcalm), de la 3e Avenue (Vieux-Limoilou) et du chemin de la Canardière (Maizerets).

« Les travaux prévus en 2023 ont déjà débuté dans certains secteurs et s’intensifieront au printemps et à l’été 2023. Des activités de communication seront réalisées dans le but d’informer les citoyens des chantiers à venir quant à la nature des travaux et leur échéancier », a expliqué la porte-parole de la Ville, Miriam Bard-Dumont, lundi.

Outre le déplacement des RTU, le chantier du tramway doit officiellement débuter à l’été 2023.