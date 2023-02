7 choses à savoir sur la comparution d’Alex Murdaugh

Accusé d’avoir tué sa femme et son fils avant de mettre en scène, sans succès, sa propre mort, l’avocat américain Alex Murdaugh a témoigné pour sa défense jeudi et vendredi dernier.

Le procès en Caroline du Sud de l’homme de 63 ans passionne les États-Unis alors que se mêle histoires d’argent, de pouvoir et de meurtres.

Il est accusé d’avoir tué sa conjointe, Margaret «Maggie» Murdaugh, 52 ans, et son fils Paul, 22 ans, sur le terrain de leur résidence à Islandton.

FACEBOOK/MAGGIE MURDAUGH

Voici ce qu’il faut retenir de sa comparution:

1- Il admet avoir menti aux enquêteurs

Lors de son passage à la barre, Alex Murdaugh a admis pour la première fois qu’il n’avait pas dit la vérité sur la soirée des meurtres le 7 juin 2021.

Alors qu’il assurait ne pas être sur place ce soir-là, les procureurs ont fait jouer des vidéos où on distingue la voix de l’avocat, rapporte CNN.

Murdaugh dit qu’il a menti, car il avait des «pensées paranoïaques» provoquées par sa dépendance aux drogues.

«Je ne pensais pas clairement (...) J’ai menti et je suis désolé de cela.»

Il a cependant répété qu’il n’y était pour rien dans la mort de ses proches: «je n’ai pas tiré sur ma femme ou mon fils. Jamais.»

2- «J’ai pris de l’argent qui n’était pas à moi»

Le sexagénaire a aussi avoué en cour avoir volé de l’argent au cabinet d’avocats où il travaillait et à ses clients.

«J’admets candidement que j’ai pris de l’argent qui n’était pas à moi et que je n’aurais pas du faire ça», a-t-il dit.

«J’hais le fait d’avoir agi ainsi. Je suis embarrassé par ça, j’embarrasse mon fils, j’embarrasse ma famille. Mais je ne peux pas dire que je ne l’ai pas fait.»

3- Ému en parlant de son fils Paul

Le père de famille est apparu très ému lorsque l’avocat de la défense l’a interrogé sur les liens avec son fils Paul.

«Tu ne pouvais pas être aux côtés de Paul-Paul et ne pas passer du bon temps», a-t-il raconté dans un sanglot.

4- Sa dépendance aux opioïdes

L’influent avocat de Caroline du Sud a aussi raconté comment il serait devenu dépendant aux opioïdes à la suite de plusieurs opérations.

Alex Murdaugh a dit qu’il pouvait prendre jusqu’à 2 grammes d’oxycodone par jour dans les mois précédant les meurtres.

Il a ajouté qu’il avait fréquenté un centre de désintoxication à trois reprises et qu’il était maintenant «sobre».

5- Des recherches étranges sur internet après les meurtres

Selon les données de son téléphone, Murdaugh aurait cherché les références d’un restaurant sur Google puis aurait lu un message dans une conversation de groupe quelques minutes après la découverte des corps de ses proches.

L’homme a expliqué que ces actions n’étaient pas «intentionnelles», et qu’il essayait plutôt d’appeler ses frères et un ami de la famille.

«Je n’ai jamais fait de recherches sur Google pour un restaurant. Et je n’ai certainement pas lu un message (...) Je peux vous promettre que je ne lisais aucun message.»

6- La mise en scène, ratée, de sa mort

Alex Murdaugh a aussi raconté comment il avait demandé à un homme de lui tirer dessus lors d’une transaction de drogue.

«Je lui ai dit que je ne voulais plus de pilules de sa part et je lui ai demandé de me tirer dessus», a-t-il indiqué.

Murdaugh a été blessé par balle sur une route le 4 septembre 2021. Quelques jours plus tard, il s’est rendu à la police en avouant avoir demandé à un ancien client de le tuer dans un faux vol de voiture pour que son fils aîné, Buster, puisse hériter de son assurance-vie.

AFP

7- Son fils Paul visé après un accident de bateau fatal?

L’accusé a dit à la cour qu’il pensait que son fils Paul était la cible des meurtres après avoir été accusé d’avoir causé la mort d’une amie lors d’un accident de bateau en février 2019.

Le jeune homme avait pris la barre du navire alors qu’il était ivre et avait percuté le pilier d’un pont de la région. Une jeune fille avait perdu la vie dans l’accident.

«Je peux vous dire que la personne ou les gens qui ont fait ce que j’ai découvert le 7 juin haïssaient Paul Murdaugh. Ils avaient de la haine au fond de leur cœur.»

Il a ajouté qu’il ne croyait cependant pas que les jeunes impliqués dans l’accident avaient un lien avec les meurtres.

Le procès d'Alex Murdaugh se poursuit devant le tribunal de Walterboro.