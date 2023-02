Couples séparés en CHSLD: des organismes réclament davantage de souplesse

L’histoire déchirante de ce couple de Québec, marié depuis 70 ans, qui est séparé contre son gré en raison de la maladie, fait beaucoup réagir.

Parce que sa santé s’est détériorée, Murielle Tarissan doit vivre dans un CHSLD, son mari Théo, 92 ans, ne peut vivre avec elle parce qu’il est en «trop bonne santé». Une situation que la famille dénonçait sur les ondes de TVA Nouvelles, dimanche.

Leur histoire a interpellé Julie Bessette, dont les parents se retrouvent dans une situation similaire. Après 68 ans de mariage, le couple de la Montérégie vit séparé depuis maintenant un an et demi, parce que M. Bessette a dû être hébergé dans un CHSLD puisqu’il souffre de Parkinson et d’Alzheimer.

« Depuis ce temps-là mes parents souffrent beaucoup. Ils ont de la peine de voir qu’ils sont séparés. Ils vivent beaucoup d’anxiété. »

La situation est également difficile à vivre pour les enfants du couple.

« Nous autres, ça vient nous chercher du plus profond de notre cœur. C’est très très très déchirant », a lancé avec émotions Mme Bessette.

Ces personnes sont confrontées à un système qui ne prend pas en compte l'aspect humain, estime le Conseil pour la protection des malades.

« On est en train de déchirer une vie de couple de tant d’années et on est en train de rendre l’autre monsieur de 92 ans aussi malade sinon plus que sa femme par le simple fait de cette séparation. Est-ce qu’il y a quelqu’un dans une administration qui va réagir pour faire en sorte que ce monsieur-là puisse être admis avec son épouse », a déploré le président, Paul Brunet.

M. Brunet et la FADOQ de Québec et Chaudière-Appalaches demandent aux autorités de faire preuve de davantage de souplesse et d'humanisme.

« Je trouve ça un petit peu déplorable que cette situation-là soit mise à jour. Ça arrive peut-être un peu trop souvent. Il faut prendre soin de nos aînés, ça, il n’y a aucun doute là-dessus. De les voir séparés après 70 ans de mariage, dans des circonstances qui pourraient peut-être être évitées, ce n’est pas nécessairement apprécié », a souligné le président de la FADOQ de Québec et Chaudière-Appalaches, Guy Bonneau. « Il faut faire preuve de beaucoup d’amour et de beaucoup d’humanité dans le contexte où on a des aînés. »

La porte-parole du Parti libéral du Québec (PLQ) pour les aînés, Linda Caron, soutient qu’il s’agit d’une « situation extrêmement triste, voire désespérante pour les couples âgés. Dans le contexte d’une société vieillissante, il serait peut-être temps de commencer à réfléchir à un modèle plus souple qui faciliterait la vie à ces couples. »

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale se dit sensible à ce que vivent ces couples et dit tenter de les héberger ensemble le plus possible.

« Quand c’est possible, nos équipes travaillent toujours pour que les personnes soient hébergées au même endroit », a indiqué la porte-parole, Mélanie Otis.

Mme Otis précise cependant qu'il faut également tenir compte des 400 personnes qui sont en attente d’une place en CHSLD dans la région.

« Les CHSLD sont des milieux de soins qui accueillent des personnes en très grande perte d’autonomie. Pour ces personnes-là, il n’y a pas un autre milieu de soins qui peut les héberger qu’un CHSLD. Dans la région, actuellement, il y a des centaines de personnes qui sont en attente d’une place. Alors, c’est sûr que nous on doit aussi, bien qu’on comprenne la situation, qu’on est touché par celle-ci, être juste et équitable envers les personnes qui requièrent le niveau de soins qu’on ne donne qu’en CHSLD. »

- Avec les informations de Sébastien Dubois, TVA Nouvelles