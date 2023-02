De l’amiante dans l’air du Colisée Financière Sun Life de Rimouski

La Ville de Rimouski et L’Océanic ont annoncé lundi matin la fermeture du Colisée Financière Sun Life pour une durée indéterminée à la suite de la détection d’amiante dans l’air du hall d’entrée vendredi dernier.

Le Colisée est fermé de manière préventive depuis la découverte du contaminant afin d’assurer la sécurité des gens qui y circulent. Rappelons que toute exposition à l’amiante peut causer des problèmes de santé, notamment des maladies pulmonaires chroniques.

L’équipe des travaux publics de la ville de Rimouski s’est rapidement mobilisée vendredi pour s’affairer aux différentes inspections.

«Avec les professionnels dans le domaine, on est venu faire un plan d’intervention au niveau de la zone des travaux et aussi les zones connexes. Depuis hier, on s’affaire au nettoyage des pièces pour pouvoir faire des tests et s’assurer que c’est conforme pour rouvrir», a expliqué Sébastien Collin, chef de division – Architecture et chargé de projet des travaux à la Ville de Rimouski.

Les activités libres et celles des organisations sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Le match de l'Océanic de Rimouski face aux Wildcats de Moncton prévu mercredi a été reporté au 15 mars.

D’autres informations suivront de la part de l’organisation de l’Océanic pour les matchs des 3 et 4 mars contre les Olympiques de Gatineau.