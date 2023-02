Fermeture d'un étage de l'hôpital de Granby

Le troisième étage de l’Hôpital de Granby fermera à compter du 21 mai prochain, ce qui suscite beaucoup de questionnements et de craintes chez le personnel soignant.

Cet étage accueille notamment les soins en gériatrie. Des lits, qui seront fermés, seront transférés au CHSLD Leclerc qui se trouve à quelques centaines de mètres de l'hôpital. Ce scénario était envisagé depuis l'ouverture du centre en 2021. Ce transfert touche 14 lits de l'unité transitoire de réadaptation fonctionnelle.

D'autres lits seront aussi déplacés vers l’hôpital de Cowansville et dans une résidence privée pour aînés.

«Les usagers qui reçoivent des soins actuellement sur cet étage, ce sont des gens qui reçoivent leur congé en continu. Ils retournent à la maison, a assuré Danika Manseau, directrice du soutien à domicile et des services spécialisés en gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l’autisme au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

La façon dont on va planifier les travaux pour actualiser la nouvelle offre de service va faire en sorte qu’avec les congés, on va réadmettre aux bons endroits. Il n’y aura pas d’usagers qui vont souffrir de ces changements-là»

Cette fermeture suscite beaucoup d'inquiétude chez le personnel soignant. Les syndicats déplorent de ne pas avoir été avisés.

«Le CIUSSS a mis le feu, et après on se retire et on regarde ça brûler sans avoir donné de réponse à nos membres. Même nous on aimerait leur donner des réponses, mais le CIUSSS a décidé de ne pas nous répondre à ce sujet-là», a déploré Alexandre Drumont, président de la section locale 4475 au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

«On sait que ça crée le chaos, du stress et de l’anxiété. Les gens ont peur de ce qu’il va leur arriver», a fait valoir pour sa part la présidente du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est de la FIQ Estrie

Selon le CIUSSS, une soixantaine d’équivalences à temps plein sont concernées par cette modulation. Environ 40 % d'entre eux sont déjà affectés au Centre Leclerc. Les syndicats craignent un effet de domino et que des employés avec plus d'ancienneté évincent certains avec moins d'expérience.

Le CIUSSS a assuré qu'il n'y aura aucune mise à pied. C'est à la direction des soins d'établir maintenant ce qu'il adviendra du troisième étage.