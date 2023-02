Hausse «alarmante» du travail illégal des enfants; Washington se mobilise

Le gouvernement américain a annoncé lundi vouloir renforcer la lutte contre le travail des enfants aux États-Unis, le nombre de mineurs employés illégalement dans le pays ayant bondi de 69% depuis 2018.

Au cours de la dernière année fiscale aux États-Unis, le ministère du Travail a identifié 835 entreprises ayant fait travailler 3800 enfants en infraction aux lois et a observé une hausse de 26% des enfants embauchés spécifiquement sur des postes dangereux.

Ce sont des «tendances alarmantes», a estimé une responsable de l'administration de Joe Biden lors d'une démêlée de presse.

Elles accompagnent l'afflux aux États-Unis d'enfants venant d'Amérique latine pour fuir la violence ou la pauvreté dans leur pays d'origine, la majorité d'entre eux arrivant sans parent.

Pour tenter de freiner cette augmentation, le ministère du Travail et celui de la Santé, chargé de s'occuper des migrants arrivant seuls dans le pays, ont prévu de créer un groupe de travail spécifique pour mieux partager leurs informations.

Le ministère du Travail va parallèlement lancer une initiative visant à mieux appliquer les lois, en ciblant notamment plus les régions et secteurs où les infractions sont les plus répandues.

Il prévoit aussi de scruter de plus près les entreprises travaillant avec des partenaires et des agences d'intérim ayant recours au travail des enfants.

«Trop souvent, les entreprises détournent le regard et affirment que leur agence de recrutement, leur sous-traitant ou leur fournisseur est responsable», a déploré dans un communiqué le ministre américain au Travail, Marty Walsh, en appelant à une vaste mobilisation.

AFP

«Ce n'est pas un problème du 19e siècle - c'est un problème d'aujourd'hui. Nous avons besoin que le Congrès monte au créneau, que les États montent au créneau», a-t-il relevé.

Selon les textes actuels par exemple, l'amende maximale pour une infraction aux lois sur le travail des enfants est de 15 138 dollars par cas.

«Ce n'est pas assez élevé pour être dissuasif pour les grandes entreprises profitables», estime le ministère du Travail.

Aux États-Unis, le travail des mineurs est autorisé à partir de 14 ans, avec un nombre limité d'heures pour les enfants de moins de 16 ans afin qu'ils puissent continuer d'aller à l'école. Certains postes dangereux, dans des usines ou des abattoirs par exemple, sont par ailleurs interdits aux mineurs.

Le New York Times a publié samedi une enquête montrant la présence croissante de mineurs migrants, parfois dès l'âge de 12 ans, dans de nombreux secteurs de l'économie américaine, qu'il s'agisse d'usines de voiture, de chantiers de construction ou de livraisons