«Il ne s’est pas réveillé de sa sieste»: les parents d’un poupon décédé dans une garderie de Québec «démolis»

La famille du poupon de 11 mois mort subitement à la garderie la semaine dernière lance une campagne de financement pour venir en aide aux parents «démolis» par la perte de leur petit garçon.

«Mon Simon était en pleine santé et il ne s’est pas réveillé de sa sieste à la garderie», relate son père, Alexandre Laperrière, dans un bref échange avec Le Journal de Québec, sur les réseaux sociaux.

Complètement dévastée, la famille souhaite toutefois vivre son deuil «en toute intimité».

Campagne de financement

Au cours des dernières heures, la marraine du bébé, Isabelle Laperrière, a lancé une campagne de financement sur la plate-forme GoFundMe, dans le but de venir en aide aux parents.

«L’argent ne réparera jamais leurs cœurs brisés, mais ça les aidera [les parents] sans doute à prendre le temps de se reconstruire, à prendre le temps nécessaire pour vivre et accepter le grand vide que ton départ laisse dans leur cœur. Tu étais désiré et tellement attendu. Tu étais le rêve d’une vie!», peut- on lire.

Paix d’esprit

M. Laperrière mentionne que l’argent leur amènera une certaine «paix d’esprit». «Je suis travailleur autonome et Judith [sa conjointe] est infirmière au privé. Je n’ai pas les plus grosses assurances au monde parce qu’on se dit toujours, c’est trop cher et ça ne m’arrivera pas», dit-il.

En avant-midi lundi, la campagne avait permis d’amasser près de 13 000$.

Le père du poupon souhaite par ailleurs remercier les gens qui ont pris le temps d’offrir leurs condoléances à la famille. «Les gens sont extraordinaires. Je n’ai pas de mots pour les remercier. C’est un petit baume sur nos cœurs brisés», mentionne-t-il.

Mort subite

Vers 15h42, le 22 février dernier, un appel a été fait au 911 pour un poupon qui se trouvait en arrêt cardiorespiratoire, dans une garderie en milieu familial de Lac-Saint-Charles.

Le bébé a ensuite rapidement été conduit à l’hôpital, où son décès a malheureusement été constaté.

Une enquête du coroner a été ouverte dans cette affaire.

Une autopsie sera également pratiquée dans les prochains jours, ce qui devrait permettre d’établir les circonstances de ce décès tragique.

– avec la collaboration de Kathryne Lamontagne