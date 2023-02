Ingérence chinoise: le NPD et le Bloc demandent une enquête publique

Le NPD et le Bloc Québécois réclament tous deux une enquête publique sur l’ingérence de la Chine dans les élections.

• À lire aussi: Ingérence électorale chinoise: la comparution de la cheffe de cabinet de Trudeau réclamée

• À lire aussi: Ingérence chinoise: le bureau du premier ministre aurait ignoré les avertissements

• À lire aussi: Ingérence chinoise dans les élections : une humiliation pour Trudeau?

«Les graves allégations selon lesquelles des candidats individuels ont pu être affectés par l'ingérence étrangère méritent une enquête approfondie, transparente et indépendante», a déclaré le chef du NPD Jagmeet Singh.

Le chef néo-démocrate s’était jusqu’à présent gardé de prendre position dans ce dossier explosif.

Photo d'archives, AFP

«Nous sommes en faveur d’une enquête publique», a déclaré en écho, Joanie Riopel, la porte-parole du chef bloquiste, Yves-François Blanchet.

M.Singh et M.Blanchet joignent ainsi leur voix à celle de l'ex-chef du Service canadien du renseignement et de sécurité (SCRC) Richard Fadden et à celle de l'ex-directeur général des élections Jean-Pierre Kingsley, qui ont réclamé une telle enquête ces derniers jours.

L’ex-directeur général des opérations de renseignement au Centre de la sécurité des télécommunications (CST), Artur Wilczynski, a lui aussi réclamé une enquête publique hier afin de «restaurer la confiance envers les processus démocratiques du Canada» à l’abri de toute partisanerie.

AFP

Le premier ministre Justin Trudeau y a cependant fermé la porte vendredi, indiquant que les parlementaires avaient suffisamment d’outils pour étudier le dossier en comité à la Chambre des communes. Une position que M. Singh juge «injustifiée et déconcertante».

«La façon de mettre fin à la prétendue ingérence secrète de la Chine est de refuser de garder leurs secrets pour eux, a-t-il déclaré. Une enquête publique totalement indépendante et non partisane est le moyen de faire la lumière dans l'ombre.»

Signes avant-coureurs dès 2018

M. Wilczynski a rappelé que le CST, un des principaux organismes de sécurité et de renseignement du pays, avait averti avant les élections de 2019 qu’il était «très probable» que les électeurs canadiens feraient face à «une forme quelconque d’activité d’ingérence étrangère en ligne» liée à ce scrutin.

«En 2018, des cybermenaces ont ciblé le processus démocratique de la moitié de toutes les démocraties avancées qui tenaient des élections nationales. Le nombre de cybermenaces a donc presque triplé depuis 2015 et nous nous attendons à ce que cette hausse se poursuive en 2019», indiquait l’organisation dans un rapport.

«L’ingérence étrangère en ligne, soit les activités d’ingérence menées au moyen de cyberoutils, qui cible les électeurs représente maintenant le type de cybermenace le plus courant contre les processus démocratiques à l’échelle mondiale. Les auteurs de cybermenace manipulent l’information diffusée en ligne, souvent au moyen de cyberoutils, pour influencer l’opinion et le comportement des électeurs», poursuivait l’analyse.