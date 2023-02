L’ingérence chinoise lors des élections fédérales de 2019 n’est que la pointe de l’iceberg de plusieurs décennies d’attaques effectuées par divers pays envers la démocratie canadienne.

• À lire aussi: Ingérence électorale chinoise: la comparution de la cheffe de cabinet de Trudeau réclamée

• À lire aussi: Ingérence chinoise: le NPD et le Bloc demandent une enquête publique

• À lire aussi: Ottawa interdit TikTok des téléphones du gouvernement dès mardi

C’est le constat dressé par l’ancien chef du bureau Asie-Pacifique du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), Michel Juneau-Katsuya.

«Ça fait des décennies maintenant que les services de renseignement sont au courant de l’ingérence de divers pays, dont la Chine en particulier», a-t-il affirmé, en entrevue à l’émission «Le Bilan».

M. Juneau-Katsuya soutient avoir rapporté au gouvernement canadien des preuves d’ingérence étrangère dès les années 90. Il explique que plusieurs membres du SCRS sont frustrés puisque les différents gouvernements qui se sont succédé au fil des dernières décennies n’ont jamais pris ce dossier au sérieux.

«On a présenté des cas de bris de sécurité au gouvernement Harper et il n’a pas plus pris de moyens», mentionne-t-il, notamment.

L’ex-chef de bureau Asie-Pacifique du SCRS explique que les stratégies utilisées par plusieurs nations, dont la Chine, afin de déstabiliser notre démocratie sont très sophistiquées.

«On a des preuves, on trouve du renseignement qui nous démontre comme quoi le gouvernement chinois veut vraiment tenter de manipuler notre processus démocratique en plaçant des pions à l’intérieur de notre système pour pouvoir éventuellement devenir des agents d’influence qui vont avoir un effet sur le processus de décision, les politiques et les règlements qui vont éventuellement être pris et qui pourraient désavantager la Chine», indique-t-il.

Certains pays peuvent orchestrer des campagnes de désinformation et de diffamation sur les réseaux sociaux, distribuer des pots-de-vin et rembourser des ressortissants s’ils effectuent des dons à certains partis politiques.

Et selon Michel Juneau-Katsuya, il n’y a pas que le PLC ou le PCC qui peuvent être infiltrés de la sorte. Même les partis d’opposition ne sont pas à l’abri de ce type de stratagème.

«On a eu plusieurs dossiers où on a vu des motions qui sont arrivées, soit du NPD, soit d’autres partis, qui ont été acceptées par l’ensemble de la chambre et ont été bernés par une manœuvre qui avait été télécommandée par le consulat à Toronto ou tout simplement l’ambassade», clame l’ancien membre du SCRS.

M. Juneau-Katsuya estime que le Canada doit se doter de meilleures lois pour contrer l’ingérence étrangère. Il suggère aussi de fournir davantage d’outils aux enquêteurs et de sensibiliser les élus à ce type de manipulation du système démocratique canadien.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.