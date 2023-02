La CAQ doit-elle respecter sa promesse de baisser les impôts?

À quelques semaines du dépôt du budget du ministre des Finances, Eric Girard, la question des baisses d’impôts promises par la CAQ a provoqué un débat au sein des collaborateurs de l’émission «La Joute.»

Interrogé à savoir si le gouvernement Legault devait respecter sa promesse électorale, l’ex-ministre libéral Gaétan Barrette a été sans équivoque dans sa réponse.

«Non, non, non et non. Ce gouvernement a déjà reculé sur des mesures, donc ce n’est pas un problème pour ce gouvernement-là», a-t-il clamé.

Ce dernier estime que la CAQ n’a qu’à expliquer l’importance du Fonds des générations du Québec pour le maintien des services publics au cours des prochaines décennies.

«Baisser des impôts en pigeant dans le Fonds des générations, pour moi, c’est une très mauvaise décision et je ne sais même pas si on va être capable de s’en relever à long terme», soutient Gaétan Barrette.

Un avis que partage la jouteuse Yasmine Abdelfadel.

«Le budget n’est pas équilibré. Le Fonds des générations c’est pour payer la dette à long terme. Ça, c’est comme nous sortir au restaurant sur le dos de l’hypothèque. C’est l’équivalent de ce que le gouvernement veut faire», illustre-t-elle.

Mathieu Bock-Côté ne partage toutefois pas l’opinion de ses deux collègues. Il juge que le gouvernement Legault devrait baisser les impôts des Québécois.

«L’argent qui doit rester dans la poche des citoyens, ce n’est pas l’argent qui reste après qu’on ait tout dépensé en services publics. À un moment donné, il est légitime pour le contribuable d’avoir une plus grande part de son revenu dans ses poches», affirme le jouteur.

«Vouloir le fruit de son travail, ce n’est pas de l‘égoïsme», ajoute-t-il.

