Laissez vos enfants s’ennuyer pendant la semaine de relâche

Alors que des milliers d’enfants québécois sont en semaine de relâche, de nombreux parents multiplient les activités afin d’occuper leur progéniture, mais plusieurs d’entre eux se mettent trop de pression, estime la psychoéducatrice Sarah Hamel.

• À lire aussi: Semaine de relâche: les meilleures activités à Montréal

• À lire aussi: Jusqu’à 20 cm de neige à bonhomme attendus pour finir février

• À lire aussi: Des activités pour tous pendant la relâche en Estrie

En entrevue à LCN, cette dernière a insisté sur l’importance de profiter de cette semaine de congé pour se reposer. Même s’ils ne l’expriment pas toujours, les enfants ont besoin de voir leur rythme de vie ralentir pendant ces quelques jours de congé.

«Les enfants sont en mode ‘’travail’’ à longueur d’année. Quand ils sont à l’école, ils ont des critères de performance à respecter; ils doivent rentrer dans un moule et ça, c’est drainant!», explique Sarah Hamel.

La psychoéducatrice est d’avis que bon nombre de parents se sentent responsables du bonheur de leur enfant. Il s’agit d’une fausse croyance, soutient-elle.

«Notre travail comme parents, ce n’est pas de rendre nos enfants heureux 100% du temps. Notre job principal, c’est de les accompagner à travers toute la gamme d’émotions qu’ils vont vivre à travers leur vie. Et l’ennui, ça fait partie des émotions», indique Mme Hamel.

Cette impression qu’on doit faire pleine d’activités avec nos enfants durant la semaine de relâche est en partie due au phénomène de comparaison amplifié par les réseaux sociaux, croit la psychoéducatrice.

«On a tendance à montrer les affaires cool qu’on fait avec nos enfants. On est fier de nos réussites et c’est ce qu’on expose. Donc, quand on regarde ce que les autres font, ça se peut qu’on ait l’impression qu’on est moins cool que les autres», mentionne-t-elle.

S’occuper ou se reposer?

Il est important d’avoir un moment pour se relâcher, martèle Sarah Hamel. Celle-ci suggère aux parents de laisser leurs enfants rester en pyjama et leur laisser des périodes de jeu libre. Il faut éviter de leur imposer un horaire trop structuré.

En même temps, il faut éviter de changer leur routine complètement.

«Ce que j’invite les parents à faire, c’est de garder un semblant de routine pour les grandes étapes de la journée et, à travers ça, de laisser les enfants jouer librement sans les surcharger d’activités rodées au quart de tour. Ce n’est pas de ça dont ils ont besoin», clame Mme Hamel.

«Arrêtez de vous mettre de la pression par rapport à quoi faire. Nos enfants ont juste besoin qu’on soit connectés avec eux», ajoute-t-elle.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.