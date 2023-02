Le frère aîné de Madonna, Anthony Ciccone, est décédé

Le frère aîné de Madonna Anthony Ciccone s'est éteint à l’âge de 66 ans.

Samedi, Joe Henry a annoncé sur les réseaux sociaux que son beau-frère était décédé la veille. Joe Henry est marié à la soeur de Madonna et Anthony Ciccone, Melanie Ciccone.

À côté d’une photo en noir et blanc, il a décrit Anthony Ciccone comme étant un «personnage complexe» qu’il considérait également comme un «vrai frère».

«Les ennuis s’estompent et la famille reste - avec les mains posées sur la table. Adieu, mon frère Anthony», a-t-il écrit. «Je veux penser que le Dieu auquel croyait ta mère (et la mienne) est présent pour t’accueillir. Au moins pour aujourd’hui, personne ne me dissuadera de le penser.»

Aucune cause de décès n’a été donnée.

Madonna n’a pas encore réagi à cette triste nouvelle. Cependant, son amie Debi Mazar a publié ce dimanche, un hommage sur Instagram dans lequel elle parle d’Anthony Ciccone comme d’un «vrai homme de la Renaissance».

«Il faisait de la prose, il était amoureux de la littérature, son héritage italien, du bon vin et de la bonne cuisine», a posté l’actrice. «C’était une personne que je respectais et il était brillant. Il a nourri ma jeune âme. Je me souviendrais toujours de sa gentillesse et de son sourire. Mes condoléances à toute sa famille. Il était très aimé.»