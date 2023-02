Le redoux s’installe pour la semaine de relâche

Même si l’hiver n’a pas dit son dernier mot, les grands froids semblent derrière nous avec le redoux qui s’installe à temps pour la semaine de relâche et les activités extérieures.

La journée de lundi se présente sous de meilleurs auspices météo avec un soleil généreux sur la majeure partie de la province, alors que les températures seront encore négatives, en attendant la remontée du mercure dès mardi.

Les températures oscilleront entre -6 degrés et -4 degrés dans l’ouest du Québec, sur la vallée du fleuve Saint-Laurent, en Estrie et en Beauce, ainsi que dans le Bas-Saint-Laurent, selon Environnement Canada qui prévoit plus de soleil que nuages pour ces secteurs.

Le redoux qui s’annonce pour mardi sera accompagné par une brodée de neige qui affectera pratiquement l’ensemble de la province allant de l’Abitibi au Saguenay et de Montréal à la Côte-Nord.

On peut s’attendre à moins d’une dizaine de centimètres d’accumulations au sol dans le sud-ouest du Québec, notamment à Montréal où il fera 2 degrés, et possiblement plus dans les secteurs un peu plus au nord, mais les températures seront confortables.

Le temps sera également neigeux mardi dans plusieurs secteurs de l’est du Québec, comme le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, où le froid sera de mise avant la remontée du mercure pour le reste de la semaine.