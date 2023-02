Le Sherbrookois qui avait importé 249 armes remis en liberté

William Rainville, ce jeune Sherbrookois qui avait été arrêté et incarcéré pour avoir importé illégalement 249 armes à feu au Canada, a obtenu sa libération conditonnelle après 23 mois de détention.

L’homme avait été arrêté au moment d'entrer au Canada à partir de l'état de New York. Il avait été intercepté sur sa propriété, une maison qu'il avait achetée une année plus tôt à Dundee, en Montérégie, et qui chevauchait la frontière canado-américaine.

Dans cinq sacs de hockey entreposés dans son véhicule, les policiers de la GRC avaient découvert 249 armes de poing prohibées, non assemblées, de type Polymer 80 modèle Glock, ainsi que les pièces pour rendre les armes opérationnelles.

La valeur des armes sur le marché noir a été estimée à 1,6 million $.

Diplômé en finances de l'Université de Sherbrooke, l'accusé travaillait à la Caisse Desjardins des Deux-Rivières comme conseiller et habitait un triplex de la rue Wellington Sud dont il était propriétaire.

Quatre mois plus tard, en juillet 2021, il plaidait coupable à des accusations de possession d'armes à feu prohibées en vue d'en faire le trafic.

Condamné à cinq ans de pénitencier, il avait obtenu en août 2022 son transfert dans une maison de transition.

Aujourd'hui âgé de 26 ans, il a obtenu sa libération conditionnelle totale, si bien qu'il purgera le reste de sa peine dans la collectivité, mais en respectant plusieurs conditions.

Comme il a toujours refusé d'identifier les criminels pour qui il agissait comme mule dans le transport d'armes, la commission des libérations conditionnelles lui a imposé de ne pas posséder plus d’un cellulaire et de fournir toutes ses informations financières.

Comme les infractions commises impliquent inévitablement des liens avec des groupes hautement criminalisés et potentiellement violents, les commissaires, avec ces dispositions, souhaitent faire en sorte que William Rainville ne renoue avec ce type d'individus.