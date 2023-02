Les piscines-conteneurs font des vagues dans le marché québécois

Les piscines continuent d’avoir la cote au Québec et un nouveau joueur fait des vagues dans le marché. Depuis maintenant deux ans, l'entreprise Container Canada est le seul fabricant à offrir un modèle fait dans un... conteneur!

Le produit gagne en popularité et se vend partout au pays. Les piscines-conteneurs ont d'ailleurs fait fureur au dernier salon Expo habitat Québec.

L’usine de Container Canada est située à Saguenay. Son propriétaire, Jérémie Tessier, décrit ses piscines comme étant «complètement autoportantes et structurales».

La clientèle cible est sans contredit celle avec des terrains complexes où il coûterait très cher à creuser ou installer un bassin d’eau à bordure. Le coût est estimé à environ 36 000$.

«C'est une piscine qui peut être installée n'importe où, a expliqué Tessier à l’émission «À vos affaires» sur les ondes de LCN, lundi.

«Ça vient apporter une solution à tous les clients avec des terrains un peu difficiles qui avaient envie d'avoir une piscine, mais dont le terrain n'avait pas nécessairement les qualités physiques pour être capable d'implanter une piscine à coût raisonnable.»

Ironiquement, l’idée est venue à Jérémie Tessier lorsqu’il a lui-même voulu se procurer une piscine.

«J'avais une présence de roc importante. Faire une piscine creusée aurait coûté une fortune. J'ai été le premier surpris de voir que ça n’existait pas. On est partis de ce problème-là, il y a une équipe d'ingénieurs avec une équipe de dessinateurs industriels.

En 2019, on a fait les premières recherches pour voir la viabilité du projet. On a continué en 2020 avec les prototypes physiques. On va terminer maintenant notre deuxième année de production avec 38 unités fabriquées, livrées chez nos clients.»

Plus longue durée de vie

Autre facteur qui plait à la clientèle de Container Canada, la durée de vie. Les hivers rigoureux et les écarts de températures font que les piscines normales s’usent avec les saisons.

Puisque le conteneur est en acier, il est plus solide et résistant, explique Jérémie Tessier.

«Peu importe le mouvement du sol, la piscine ne va pas s'endommager à cause du gel ou des intempéries, assure-t-il.

«On a décidé d'intégrer une salle mécanique, ça veut dire qu'en dessous de nos escaliers, on a un accès à ce compartiment-là, où on va retrouver le panneau électrique, les éclairages DEL, les pompes, le filtreur, le chauffe-eau.»

Certains les aiment au point de partir avec leur piscine s’ils doivent déménager.

«La piscine "container" est extrêmement facile à être installée, mais aussi à être retirée. Peu importe où on veut s'en aller. La personne qui déménage régulièrement peut dire maintenant "je pars avec ma piscine!".»

Container Canada a une capacité de production d'environ 28 à 30 unités annuelle présentement. L’entreprise projette augmenter sa capacité de production au cours de prochaine année.