Les réseaux sociaux peuvent être «extrêmement dangereux» pour les jeunes

Depuis le début de l’année, trois études québécoises ont démontré à quel point les écrans - et en particulier les réseaux sociaux - ont des effets néfastes sur les jeunes. Ces plateformes peuvent être «extrêmement dangereuses», affirme une chercheuse qui sonne l'alarme et réclame un meilleur encadrement.

Patricia Conrod est professeure au département de psychiatrie et d’addictologie à l’Université de Montréal et chercheuse au CHU Sainte-Justine.

Selon sa plus récente étude publiée en janvier, les réseaux sociaux sont en partie responsables de la hausse des problèmes de santé mentale qui affligent les jeunes.

Ses résultats de recherche, recueillis auprès de 3800 adolescents montréalais pendant une période de cinq ans, montrent que l’augmentation de l’utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes est directement associée à une baisse de l’estime de soi et une hausse des symptômes liés aux troubles alimentaires, un constat bien tangible dans des écoles secondaires (voir autre texte plus bas).

«Les jeunes vivent une crise de santé mentale, ils rapportent des troubles d’anxiété, de dépression et des idées suicidaires dans des proportions extrêmement élevées. On peut attribuer au moins une partie de cette crise aux réseaux sociaux, qui ne sont pas du tout encadrés», affirme Mme Conrod.

Ces impacts négatifs sur la santé mentale surviennent lors d’une période charnière pour le développement des jeunes, ajoute la chercheuse.

Aux États-Unis, on constate même une augmentation du taux de suicide chez les adolescentes. «C’est la réalité, ce ne sont pas seulement des jeunes qui rapportent vivre plus de détresse», précise-t-elle.

TikTok, Instagram et Snapchat ont un impact plus important pour les ados que la télévision ou les jeux vidéo parce que le contenu qui y est véhiculé est partagé par des amis, ce qui le rend plus réaliste à leurs yeux, ajoute Mme Conrod.

«Ces jeunes peuvent être exposés à une réalité qui est extrêmement biaisée, qui les rend à risque de conclure que leur vie et leur apparence physique sont moins bonnes que tout ce qu’ils voient sur les médias sociaux», explique-t-elle.

«La pointe de l’iceberg»

Et ce n’est que le début. Les effets néfastes de ces plateformes sur les jeunes dépassent ce qui a pu être documenté jusqu’à maintenant, ajoute cette experte.

«C’est juste la pointe de l’iceberg. Nous n’avons pas encore commencé à mesurer l’impact de l’exposition aux fausses nouvelles, au contenu biaisé et comment cette exposition influence les jeunes dans leur compréhension du monde qui les entoure.»

Avec le développement de l’intelligence artificielle qui permet de produire du contenu sur les réseaux sociaux, sans qu'on puisse vraiment discerner le vrai du faux, il devient «extrêmement dangereux d’interagir trois heures par jour avec ces plateformes», affirme Patricia Conrod.

Un meilleur encadrement

C’est pourquoi il est urgent de «repenser la manière dont les jeunes interagissent avec le contenu de ces plateformes», affirme cette experte, en s’inspirant des récentes initiatives mises en branle aux États-Unis où un projet de loi bipartisan a été déposé au Sénat afin de protéger les mineurs sur les réseaux sociaux.

«Il faut forcer les plateformes à mieux contrôler le contenu qui est présenté par la mise en place de barrières plus efficaces», affirme Patricia Conrod.

Les règles du jeu doivent aussi être plus explicites, afin que les gens puissent faire des choix éclairés «après avoir compris comment ils peuvent être influencés par ces contenus», dit-elle.

«On sait que les jeunes n’aiment pas l’idée d’être manipulés. Il faut leur donner le contrôle sur comment ils interagissent avec ce contenu, en leur fournissant de l’information sur l’influence potentielle que ces plateformes peuvent avoir sur leur façon de penser.»

DEUX AUTRES ÉTUDES QUÉBÉCOISES SUR LES EFFETS NOCIFS DES ÉCRANS

Depuis le début de l’année, deux autres études québécoises ont documenté les effets néfastes des écrans chez les jeunes.

En février, une autre étude réalisée par la Dre Mélissa Généreux de l’Université de Sherbrooke a permis de démontrer que les jeunes Québécois qui passent au moins quatre heures par jour sur les réseaux sociaux affirment souffrir deux fois plus de symptômes d’anxiété ou de dépression que ceux qui y consacrent moins de deux heures quotidiennement.

La professeure Caroline Fitzpatrick, qui est aussi à l’Université de Sherbrooke, a de son côté documenté les impacts négatifs des écrans chez les enfants plus jeunes. Selon une recherche publiée récemment, chaque heure passée devant un écran à l’âge de 3 ans et demi augmente les manifestations de colère et de frustration à l’âge de 4 ans et demi.

Une école secondaire se mobilise

Photo Stevens LeBlanc

L’impact des réseaux sociaux sur l’estime de soi des ados se fait sentir au quotidien dans les écoles secondaires. À Québec, une intervenante a décidé d’en faire un cheval de bataille.

Karine Latulippe est éducatrice spécialisée auprès des élèves de première secondaire à l’école Samuel-De Champlain, à Beauport.

Comme des collègues dans d’autres écoles, elle observe des comportements problématiques chez des élèves qui sont de plus en plus jeunes.

Des jeunes filles se privent de manger pour ne pas grossir. Des ados consomment pour être cool. Des adolescentes ont des relations sexuelles précoces, parfois dès l’âge de 12 ans, avec plus d’un partenaire.

Pour Mme Latulippe, c’est le manque de confiance et d’estime de soi qui est en cause, en particulier depuis que les ados passent de longues heures le nez rivé à leur écran, sur les réseaux sociaux.

«Je pense que ç’a vraiment un impact sur leur estime de soi et les choix qu’ils font. Les jeunes sont tout le temps là-dessus», laisse-t-elle tomber.

Modèles «inatteignables»

«Quand on est ado, c’est normal de se comparer avec les autres pour se définir. Mais maintenant, les jeunes se comparent avec des modèles qui sont inatteignables», déplore-t-elle, en raison notamment de l’utilisation de nombreux filtres appliqués sur les photos qui circulent sur Instagram.

Pour tenter de sensibiliser un maximum de jeunes à ces enjeux, Mme Latulippe a créé en début d’année un comité composé d’élèves avec qui elle organise différentes activités tout au long de l’année scolaire.

En avril, une semaine complète sera consacrée au renforcement de l’estime de soi.

Des conférences seront offertes à tous les élèves, de tous les niveaux, notamment en lien avec l’impact des réseaux sociaux.

«On veut donner envie aux élèves de s’aimer comme ils sont afin qu’ils se respectent davantage», indique l’intervenante.