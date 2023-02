L'hiver neigeux favorise les ventes de souffleuses en Mauricie

L'hiver particulièrement neigeux a des répercussions sur la demande de souffleuses à neige en Mauricie.

• À lire aussi: Première grosse bordée de neige: pelles et souffleuses à la rescousse

Un important concessionnaire de Trois-Rivières a connu un mois de février exceptionnellement animé contrairement à l'habitude.

On pouvait s'attendre à ce que des propriétaires résidentiels se ruent vers les souffleuses en réaction au supplément imposé par des déneigeurs privés pour tous les centimètres additionnels qui tomberont d'ici la fin l'hiver. Or, explique-t-on, cette ruée avait plutôt eu lieu à l'automne dernier devant la hausse généralisée du coût des contrats de déneigement.

«On a eu une bonne pré-saison avec la hausse du coût des déneigeurs. On a quand même cette période qui est plus tranquille normalement alors que ça reste actif parce qu'il neige beaucoup. Ceux qui brisent et qui ont beaucoup de réparation à mettre vont la changer. Ceux qui fonctionnent bien vont garder leur souffleuse, bien sûr. C'est ça qu'on voit comme différence», a détaillé Étienne Moreau, de Baron et Tousignant.

Chez le fabricant de souffleuses à usage commercial Machinerie Pronovost de Saint-Tite, on ressent les effets de cet hiver. Certes, la vente des équipements de déneigement est en croissance, mais ce qu'on note surtout, c'est la forte demande pour les pièces de rechange, en hausse de 10 %.

«On a entendu parler dans les derniers jours des déneigeurs qui ont beaucoup de travail. Donc quand il y a des tempêtes, il y a beaucoup plus de pièces qui se brisent et ça nous oblige à supporter nos concessionnaires pour l'approvisionnement en pièces de rechange», a indiqué Donald Michaud, directeur de Machinerie Pronovost.