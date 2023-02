Mannequin démembrée: l'ex-mari, les anciens beau-père et beau-frère inculpés

L'ex-mari et les anciens beau-père et beau-frère d'une mannequin de 28 ans retrouvée démembrée à Hong Kong ont été inculpés pour meurtre lundi.

Des restes de l'influenceuse Abby Choi, apparue récemment sur la couverture numérique du magazine de mode L'Officiel Monaco, ont été retrouvés dans une maison spécialement louée et aménagée pour la dépecer, selon la police.

La jeune femme, suivie par plus de 100 000 internautes sur Instagram, était portée disparue depuis mardi 21 février, a déclaré le procureur lundi au tribunal municipal de Kowloon, dans la métropole de Hong Kong.

La police avait annoncé samedi avoir retrouvé des restes dans le frigo et des pots dont ce qu'elle croit être le crâne de la victime, des cheveux et plusieurs côtes.

Son ex-mari Alex Kwong, 28 ans, ainsi que le père et le frère de celui-ci, respectivement Kwong Kau et Anthony Kwong, sont apparus devant le tribunal lundi et ont été inculpés de meurtre. Ils encourent tous trois la prison à vie.

L’ex-belle-mère d'Abi Choi, Jenny Li, a été pour sa part inculpée d'obstruction à la justice par destruction de preuves.

Dans la maison de bord de mer où les restes ont été retrouvés, une scie électrique et un hachoir à viande avaient été laissés après avoir servi à couper la chair humaine, selon Alan Chung, un chef de la police de Hong Kong.

Un examen légiste a permis de découvrir un trou à l'arrière du crâne. «Nous pensons que la victime a été attaquée lorsqu'elle était dans le véhicule (qui l'a transportée jusqu'à la maison, ndlr) et qu'elle était déjà inconsciente à son arrivée», a déclaré M. Chung dimanche soir aux journalistes.

Selon les enquêteurs, Mme Choi avait des différends financiers sur une propriété luxueuse avec son ancien mari et la famille de celui-ci.

Cette mère de deux enfants avait divorcé de M. Kwong et s'était remariée avec Chris Tam, héritier d'une riche famille de Hong Kong.

Son ancien époux a été arrêté samedi sur un ponton de Hong Kong d'où il tentait de fuir la ville en hors-bord, selon la police.

Un cinquième suspect lié à l'ex-beau-père de la victime a été arrêté dimanche, accusé d'avoir «aidé les criminels».

M. Chung a précisé que tous les suspects dans cette affaire avaient ainsi été arrêtés mais que les enquêteurs continuaient à chercher les membres manquants de la modèle assassinée.

La juge Peony Wong a refusé lundi toute libération sous caution des inculpés et ajourné l'affaire jusqu'en mai.