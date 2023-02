Monsieur Cocktail victime de fraude

Le 7 février dernier, l’entreprise de Québec, Monsieur Cocktail, a été victime d'une fraude qui la place dans une situation précaire.

Son propriétaire et fondateur, Patrice Plante, a dû prendre des mesures drastiques afin de demeurer à flot.

Grâce à un stratagème complexe et élaboré, appelé la « fraude du président », des malfaiteurs sont parvenus à dérober 200 000$ à la compagnie.

« C’est quelque chose qui nous fait reculer d’un an. Ça va être beaucoup beaucoup d’efforts pour redresser le bateau, pour réduire cette pression-là. Mais on va s’en sortir. »

Il a accepté de raconter son histoire afin de mettre les autres compagnies en garde contre cette fraude et les inciter à prendre des mesures afin de se protéger.

« Je voulais transformer ça en positif parce que je trouve que cette fraude-là on n’en parle pas assez. 99% de mon entourage ne savait pas c’était quoi. Il faut juste renforcer les protocoles financiers dans nos entreprises, en parler. Parlez-en! Plus on en parle, plus ça fait mal à ces fraudeurs-là. »

***Voyez l’entrevue complète avec Patrice Plante dans la vidéo ci-dessus***