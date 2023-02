Ottawa et l’Alberta s’entendent sur les transferts en santé

Le gouvernement du Canada et celui de l’Alberta ont conclu une entente de principe sur le financement des services de santé.

Ottawa a ainsi annoncé lundi un investissement de 24,18 G$ sur 10 ans pour l’Alberta.

De ce montant, 2,92 G$ sont prévus pour un nouvel accord bilatéral axé sur les priorités communes en matière de soins de santé, et 233 M$ serviront au Transfert canadien en matière de santé pour répondre «aux besoins urgents», notamment dans les hôpitaux pédiatriques et les salles d’urgence, ainsi qu’aux longs délais d’attente pour les opérations chirurgicales.

En concluant cette entente de principe, l’Alberta devient la septième province à conclure une entente avec Ottawa sur le financement des soins de santé.

«L’amélioration des soins de santé en Alberta est l’une des principales priorités de notre gouvernement et cet accord de principe appuiera nos efforts en vue de respecter notre engagement envers les Albertains. Nous dirigeons la réforme des soins de santé au pays et voulons nous assurer que les Albertains puissent avoir accès à des soins de classe mondiale, quand et où ils en ont besoin», a déclaré la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, dans un communiqué.

«[L’entente] permettra de moderniser notre système de santé, d’améliorer l’accès aux services de santé familiale et de santé mentale, de réduire les retards accumulés en chirurgie et de soutenir les travailleurs de la santé», a indiqué le ministre canadien de la Santé, Jean-Yves Duclos.