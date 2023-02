Porter veut faire transiter 4 millions de voyageurs par St-Hubert

Le transporteur Porter Airlines entend construire un nouveau terminal à l’aéroport de St-Hubert, à Longueuil, dans l’espoir d’accueillir jusqu’à 4 millions de passagers par année.

• À lire aussi: Une compagnie aérienne suspend ses vols avec la Moldavie

«Saint-Hubert présente un potentiel incroyable en tant qu'aéroport secondaire complémentaire pour Montréal. Son emplacement est pratique pour une partie importante du marché local et permet un accès facile au centre-ville de Montréal», juge Michael Deluce, président et chef de la direction de Porter.

Comme les vols internationaux sont arrivés depuis l’aéroport Montréal-Trudeau, Porter entend développer une offre nationale avec une dizaine de liaisons. St-Hubert serait ainsi appelé à desservir les deux aéroports de Toronto, mais aussi Vancouver et St. John (Terre-Neuve).

«C’est clair que la Rive-Sud s’est énormément développée. Donc, on se trouve à relier la Rive-Sud au reste du Québec, mais aussi au reste du pays, en plus de bonifier les services», a analysé le directeur général de l’aéroport, Yanic Roy.La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, croit pour sa part que l’annonce de Porter représente une belle occasion de développer de transport aérien régional.

«Ça nous fait plaisir de contribuer à l’économie du Québec», s’est-elle réjouie.Craintes et moratoireLa nouvelle n’a cependant pas fait plaisir à tout le monde. Quelques citoyens qui militent pour un meilleur encadrement des activités de l’aéroport, notamment pour des raisons écologiques ou de pollution sonore, ont manifesté en marge de la conférence de presse.

«On demande un moratoire. On demande à étudier les impacts sur la santé des gens, sur l’environnement, sur la carboneutralité», a affirmé Carole Mainville, représente du groupe La planète s’invite au parlement à Longueuil.

«On veut voir les études d’impact. On veut les études de bruit, les études d’impacts environnementaux [...]. On veut avoir une vraie évaluation sur le plus long terme», a renchéri Marie-Pierre Brunelle, porte-parole du Comité anti-pollution des avions-Longueuil.

La mairesse Fournier s’est voulue rassurante en soulignant qu’aucun vol commercial de nuit ne sera autorisé.

Le transporteur basé à l’aéroport Billy Bishop, au centre-ville de Toronto, mise sur des appareils De Havilland Dash 8-400 de 78 places et Embraer E195-E2 de 132 places, deux types d’avions moins imposants que ceux de concurrents comme Air Canada.

Pour parvenir à concrétiser sa vision, Porter s’est allié à diverses entreprises, dont le transporteur québécois Pascan qui offre des vols au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.

La construction du nouveau terminal doit s’amorcer vers la mi-2023 et se terminer d’ici la fin de 2024. À terme, il devrait couvrir 21 000 m2 et compter neuf portes d’embarquement. Un nouvel hôtel de 130 chambres doit aussi être construit.

Les nouvelles installations devraient générer environ 500 emplois.