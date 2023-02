Quatre façon de gérer le temps d'écran de vos enfants

Il peut être difficile d'éloigner les enfants de leurs écrans.

Mais si vous vous inquiétez du temps que les plus jeunes passent à regarder leurs tablettes, téléphones, ordinateurs ou bien la télévision, il existe des moyens simples de le réduire. Lisez la suite pour en savoir plus.

Établissez un plan

Plutôt que de prendre des décisions unilatérales, travaillez en équipe pour créer une solution qui convienne à tous. Discutez d'un horaire réaliste pour chaque membre de la famille et imposez des limites de temps aux appareils si nécessaire. Il est également important que les parents donnent l'exemple et réduisent également le temps passé sur les gadgets. Si vous devez utiliser votre téléphone ou votre ordinateur pour le travail, essayez de programmer un minuteur pour limiter votre utilisation.

Planifiez des journées sans écran

Établissez une période convenue pendant laquelle toute la famille éteint son téléphone, son téléviseur et son ordinateur. Cela permet à tous les membres de la famille de se retrouver et de s'engager à ranger leurs appareils. Pendant cette période, vous pouvez jouer à des jeux de société, organiser des soirées cinéma en famille ou sortir et profiter de la nature ensemble.

Envisagez des alternatives

Lorsque vous réduisez le temps passé devant l'écran, il est essentiel de vous concentrer sur les activités qui remplaceront ce temps. Dressez une liste d'activités amusantes que toute la famille peut apprécier, et prévoyez du temps pour celles-ci. Pour les enfants plus âgés, il peut être aussi simple que de les encourager à jouer dehors, à lire un livre ou à faire un jeu de société.

Pas d'écran dans les chambres

En outre, précisez que les appareils électroniques ne sont pas autorisés dans la chambre à coucher. Ainsi, vos enfants ne seront pas exposés à la lumière bleue des appareils électroniques tard dans la nuit, ce qui peut perturber leur rythme circadien et éventuellement leur sommeil.