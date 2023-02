Québec bannit à son tour TikTok des téléphones gouvernementaux

Le gouvernement du Québec a emboité le pas au fédéral, lundi soir, en annonçant à son tour qu’il interdira l’installation de TikTok sur les téléphones gouvernementaux dès mardi.

• À lire aussi: Ottawa interdit TikTok des téléphones du gouvernement dès mardi

• À lire aussi: Les réseaux sociaux peuvent être «extrêmement dangereux» pour les jeunes

«La sécurité de l'information et la protection des données détenues par les organismes de l'administration publique demeurent une priorité absolue pour le gouvernement du Québec et c'est pourquoi nous adoptons cette mesure préventive», a annoncé le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, dans un communiqué publié en soirée.

Dès demain, le gouvernement du Québec émet des directives sur l’utilisation de TikTok au sein de l’administration publique afin de proscrire l’installation et l’utilisation de l’application Tik Tok sur les appareils mobiles.

👉https://t.co/GyjFoqM71E https://t.co/cuqZ0qudpj — Éric Caire (@ericcaire) February 28, 2023

Tous les cellulaires appartenant au gouvernement qui sont utilisés par des fonctionnaires sont concernés par cette nouvelle mesure, qui s’avère être une copie de celle décrétée par Ottawa lundi matin.

«À la lumière des recherches et des analyses faites concernant l'utilisation de TikTok, il nous apparaît nécessaire d'appliquer le principe de précaution et de ne plus permettre pour le moment l'installation et l'utilisation de cette application», a ajouté le ministre Caire.

Il n’était pas clair, dans l’immédiat, si la mesure concerne les élus provinciaux. Au fédéral, la décision ne concerne que les employés du gouvernement, mais a notamment amené les élus conservateurs - incluant le chef Pierre Poilievre - à supprimer leurs comptes TikTok.

Les employés de la fonction publique qui ont des cellulaires non liés au gouvernement, eux, peuvent continuer à utiliser l’application de partage de vidéos courts.

«L'utilisation de médias sociaux à titre personnel et sur des appareils non liés au gouvernement demeure un choix personnel et assumé», a souligné le ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Les gouvernements canadien et américain s’inquiètent de ce que peut faire l’entreprise chinoise derrière TikTok avec les données collectées en marge de l’utilisation de l’application.