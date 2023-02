Six conseils pour une sortie en motoneige sécuritaire

Avec la semaine de relâche, de nombreux Québécois seront tentés par une randonnée en motoneige. Voici quelques conseils de sécurité pour réduire les risques d’accident.

Pour une sortie sécuritaire, il est conseillé de:

1- Circuler sur les sentiers et éviter les plans d’eau non balisés, car l’état de la glace à certains endroits peut représenter un risque;

2- Respecter la signalisation et les lois;

3- Respecter les limites de vitesse et adapter la conduite en fonction des conditions des sentiers et de la visibilité;

4- Maintenir allumés les phares du véhicule hors route;

5- Éviter de partir seul en randonnée;

6- Se munir d’une trousse de survie.

Soulignons qu’il est obligatoire de porter un casque conforme pour pouvoir monter sur une motoneige ou un quad, sous peine d’une amende de 350 $.

Tout conducteur de véhicule hors route de moins de 16 ans ne peut pas circuler sur un sentier, une route, une terre publique ou sur une terre privée appartenant à une municipalité. Par contre, il peut circuler sans la surveillance d’un adulte, sur le terrain privé familial.

La Sûreté du Québec a également rappelé lundi qu’il est interdit d’installer un enfant devant vous sur une motoneige ou un quad: «Le passager doit occuper une place aménagée pour lui, derrière le conducteur. Les pieds de l’enfant doivent reposer sur un marchepied».

Il est aussi interdit d’attacher un tube à neige ou tout autre objet de glisse derrière le véhicule.