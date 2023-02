Tournée «N.Y. State of Mind»: Wu-Tang Clan et Nas à la Place Bell le 2 octobre

Les vedettes de la scène hip-hop Wu-Tang Clan et Nas s’arrêteront à la Place Bell de Laval le 2 octobre prochain pour un concert qui déchire.

Produite par Live Nation, la tournée mondiale N.Y. State of Mind comprend 32 nouveaux spectacles, qui font suite aux concerts programmés l’an dernier.

Wu-Tang Clan, qui fait référence à un film d’arts martiaux de 1983, est formé de RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, U-God, Masta Killa, Inspectah Deck et Cappadonna. Le groupe new-yorkais existe depuis le début des années 1990 et comprenait auparavant le regretté Ol' Dirty Bastard (ODB). Trois de ses huit opus ont été certifiés platine.

Quant à Nas, soit Nasir Jones, il fait carrière depuis le début des années 90 et est reconnu comme un maître de la rime. Plusieurs de ses albums ont été certifiés platine ou double platine et il a collaboré avec des artistes comme Missy Elliott, J-Lo, Kanye West et DJ Khaled.

Les billets seront mis en vente ce mardi via Accès prioritaire American Express. La mise en vente générale est prévue ce vendredi, à 9h, en ligne (livenation.com).