Un produit «zéro calorie» associé au risque d'accident vasculaire cérébral

Une nouvelle étude démontre que l’érythritol, un substitut du sucre utilisé pour ajouter du volume ou adoucir les produits à base de stévia, a été associé à la coagulation du sang, aux accidents vasculaires cérébraux, aux crises cardiaques et augmente le risque de mort subite.

«Le degré de risque n'était pas modeste», a déclaré l'auteur principal de l’ouvrage, le Dr Stanley Hazen, directeur du centre de diagnostic et de prévention cardiovasculaire du Cleveland Clinic Lerner Research Institute.

Les personnes qui présentaient des facteurs de risque existants de maladie cardiaque, comme le diabète, étaient deux fois plus susceptibles de subir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral si elles avaient les niveaux les plus élevés d'érythritol dans le sang, selon l'étude publiée lundi dans le magazine Nature Medicine.

«Si votre taux sanguin d'érythritol se situait dans les 25 % supérieurs, le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral était environ deux fois plus élevé. C'est à égalité avec les facteurs de risque cardiaques les plus puissants, comme le diabète», a déclaré Hazen.

Des recherches supplémentaires en laboratoire et sur des animaux ont révélé que cet édulcorant semblait provoquer une coagulation plus facile des plaquettes sanguines. Les caillots peuvent se détacher et se déplacer vers le cœur, déclenchant une crise cardiaque, ou vers le cerveau, déclenchant un accident vasculaire cérébral.

«Cela sonne certainement une alarme», a déclaré le Dr Andrew Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être à National Jewish Health, un hôpital de Denver, Colorado, qui n'a pas participé à la recherche.

«Il semble y avoir un risque de coagulation lié à l'utilisation d'érythritol», a déclaré Freeman. De toute évidence, des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais avec beaucoup de prudence, il pourrait être judicieux de limiter l'érythritol dans votre alimentation pour le moment.»

En réponse à l'étude, le Calorie Control Council, une association industrielle, a déclaré à CNN que «les résultats de cette étude sont contraires à des décennies de recherche scientifique montrant que les édulcorants à faible teneur en calories comme l'érythritol sont sûrs, comme en témoignent les autorisations réglementaires mondiales pour leur utilisation dans les aliments et les boissons», a déclaré Robert Rankin, directeur exécutif du conseil, dans un courriel.

«Les résultats ne doivent pas être extrapolés à la population générale, car les participants à l'intervention présentaient déjà un risque accru d'événements cardiovasculaires.»

L'Association européenne des producteurs de polyols a refusé de commenter, affirmant qu'elle n'avait pas encore examiné l'étude.

Qu'est-ce que l'érythritol ?

Comme le sorbitol et le xylitol, l'érythritol est un alcool de sucre - un glucide naturellement présent dans de nombreux fruits et légumes. Il a environ 70% de la douceur du sucre et est considéré comme «zéro calorie», selon les experts.

Fabriqué artificiellement en quantités massives, l'érythritol n'a pas d'arrière-goût persistant, n'augmente pas la glycémie et a moins d'effet laxatif que certains autres alcools de sucre.

«L'érythritol ressemble à du sucre, il a le goût du sucre et vous pouvez cuisiner avec ça», a déclaré Hazen, qui dirige également le Center for Microbiome and Human Health de la Cleveland Clinic.

«C'est devenu le chéri de l'industrie alimentaire, un additif extrêmement populaire pour le céto et d'autres produits et aliments à faible teneur en glucides commercialisés auprès des personnes atteintes de diabète», a-t-il ajouté. «Certains des aliments étiquetés pour le diabète que nous avons examinés contenaient plus d'érythritol que tout autre élément en poids.»

L'érythritol est également l'ingrédient le plus important en poids dans de nombreux produits «naturels» à base de stévia et de fruits de moine, a déclaré Hazen. Étant donné que la stévia et le subtitut Monkfruit sont environ 200 à 400 fois plus sucrés que le sucre, une petite quantité suffit dans n'importe quel produit. La majeure partie du produit est l'érythritol, qui ajoute l'apparence cristalline et la texture sucrées que les consommateurs attendent.

Une découverte inattendue

La découverte du lien entre l'érythritol et les problèmes cardiovasculaires était purement accidentelle, a déclaré Hazen : « Nous ne nous attendions pas à cela. Nous ne le cherchions même pas. «

La recherche de Hazen avait un objectif simple : trouver des produits chimiques ou des composés inconnus dans le sang d'une personne qui pourraient prédire son risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de décès au cours des trois prochaines années. Pour ce faire, l'équipe a commencé à analyser 1 157 échantillons de sang de personnes à risque de maladie cardiaque prélevés entre 2004 et 2011.

«Nous avons trouvé cette substance qui semblait jouer un grand rôle, mais nous ne savions pas ce que c'était», a déclaré Hazen. «Ensuite, nous avons découvert qu'il s'agissait d'érythritol, un édulcorant.»

Le corps humain crée naturellement de l'érythritol, mais en très petites quantités qui ne tiendraient pas compte des niveaux mesurés, a déclaré Hazen.

Pour confirmer les résultats, l'équipe de Hazen a testé un autre lot d'échantillons de sang de plus de 2100 patients aux États-Unis et 833 échantillons supplémentaires recueillis par des collègues en Europe jusqu'en 2018.

Environ les trois quarts des participants des trois populations souffraient de maladie coronarienne ou d'hypertension artérielle et environ un cinquième souffraient de diabète, a déclaré Hazen. Plus de la moitié étaient des hommes et avaient entre 60 et 70 ans.

Dans les trois populations, les chercheurs ont découvert que des niveaux plus élevés d'érythritol étaient liés à un risque accru de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de décès dans les trois ans.

Dans une dernière partie de l'étude, huit spécimens en bonne santé ont bu une boisson contenant 30 grammes d'érythritol, la quantité consommée par de nombreuses personnes aux États-Unis, a déclaré Hazen, selon l'enquête nationale sur la santé et la nutrition, qui examine la nutrition américaine chaque année.

Des tests sanguins au cours des trois jours suivants ont suivi les niveaux d'érythritol et le risque de coagulation. Les chercheurs ont effectué d'autres tests sur les animaux et en laboratoire et ont découvert que l'érythritol «provoquait une thrombose accrue», ou la coagulation dans le sang, a déclaré Hazen.

Corrélation

La coagulation est nécessaire dans le corps humain, sans quoi il saignerait à mort à la suite de coupures ou blessures.

«Nos vaisseaux sanguins sont toujours sous pression et nous provoquons des fuites, et les plaquettes sanguines bouchent constamment ces trous», a déclaré Hazen.

Cependant, la taille du caillot formé par les plaquettes dépend de la taille du déclencheur qui stimule les cellules, a-t-il expliqué. Par exemple, si le déclencheur n'est que de 10 %, vous n'obtenez que 10 % d'un caillot.»

«Mais ce que nous voyons avec l'érythritol, c'est que les plaquettes deviennent super réactives - un simple stimulant à 10% produit 90 à 100% de la formation d'un caillot», a déclaré Hazen.

«Pour les personnes à risque de coagulation, de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral - comme les personnes atteintes d'une maladie cardiaque existante ou les personnes atteintes de diabète - je pense qu'il existe suffisamment de données ici pour dire de rester à l'écart de l'érythritol jusqu'à ce que d'autres études soient réalisées», a déclaré Hazen.

Oliver Jones, professeur de chimie à l'Université RMIT de Victoria, en Australie, qui n'était pas impliqué dans la recherche, a noté que l'étude n'avait révélé qu'une corrélation, pas une causalité.

«Trente grammes suffisaient pour multiplier par mille les taux sanguins d'érythritol», a déclaré Hazen. «Il est resté élevé au-dessus du seuil nécessaire pour déclencher et augmenter le risque de coagulation pendant les deux à trois jours suivants.»

Combien font 30 grammes d'érythritol ? L'équivalent de manger une pinte de glace céto, a déclaré Hazen.

Pour en savoir plus sur l'usage des polyalcools dans les aliments, consultez le site du gouvernement canadien.