Une commission sur l’avenir du Québec réclamée par PSPP

Le chef du Parti Québécois souhaite que le premier ministre François Legault mette en branle une commission spéciale sur l’avenir du Québec afin de donner aux Québécois « un réel rapport de force » dans ses négociations avec Ottawa.

Dans une lettre envoyée au premier ministre du Québec et publiée ce matin sur le site internet du Journal, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon réclame une nouvelle commission sur l’avenir du Québec.

Il met au défi François Legault « d’égaler au minimum le niveau de nationalisme » de ses prédécesseurs, dont Robert Bourassa.

« Malgré son allégeance fédéraliste, l’ancien premier ministre du Québec n’a pas eu peur de mettre sur pied la Commission Bélanger-Campeau, qui avait comme mandat d’étudier et d’analyser le statut politique et constitutionnel du Québec et de formuler, à cet égard, des recommandations », rappelle St-Pierre Plamondon.

Le chef du PQ croit que la pression populaire forcera le premier ministre à mettre en œuvre une telle consultation.

« Oui on peut faire bouger le gouvernement », assure le chef du PQ en entrevue, surtout « si une partie substantielle de la population en vient à la conclusion que le “beau risque” caquiste de faire des gains dans le Canada n’a pas fonctionné. »

Des échecs

La missive souligne que le gouvernement Legault a récemment subi de nombreux échecs en matière de transferts en santé, d’immigration (Roxham) et de langue française.

« Comme parti indépendantiste, nous, on requiert la Commission pour mettre en lumière à quel point le Québec est condamné à une forme de déclin et d’injustices dans le Canada. Mais, si je me place dans les souliers d’une formation fédéraliste comme la CAQ, il y a également, à la suite de revers innombrables et importants des dernières années, il y a un intérêt à gagner en rapport de force en mettant en branle des chantiers d’examen de ces questions-là, de manière à ce que les protestations de François Legault ne soient plus que verbales. »

Profond mépris

Paul St-Pierre Plamondon signale qu’un examen approfondi permettrait de déterminer quelles sont les options pour l’avenir de la nation.

Il mentionne également les multiples autres demandes infructueuses du Québec, comme le rapatriement des budgets fédéraux en culture, la prépondérance des lois du Québec en matière environnementale, le rapport d’impôt unique et l’ingérence fédérale dans les lois démocratiquement adoptées par l’Assemblée nationale.

« La position du Québec dans de nombreuses demandes légitimes se retrouve au mieux dans un cul-de-sac, au pire, dans un état de profond mépris », écrit-il au premier ministre.