Une coquerelle cuite dans son poulet frit!

Dégoûtant, c’est le moins que l’on puisse dire. Une femme prétend avoir découvert un intrus dans son dîner de poulet frit, une coquerelle bien dodue!

Haile Kirkland mangeait avec son mari chez Slim Chickens à Pensacola en Floride jeudi dernier, quand après quelques bouchées, elle a remarqué quelque chose d’inhabituel dans son repas.

«Quand je l’ai remarqué, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un bout brûlé. Et puis quand je l'ai ramassé, je me suis dit: Oh, c'est toute une bibitte», a lancé Mme Kirkland.

Rapidement, l’Américaine a partagé sa mésaventure en ligne. «C’est littéralement cuit autour [de la coquerelle], de ses pattes et tout», explique-t-elle.

Les inspecteurs du Département des affaires et de la réglementation professionnelle dépêchés chez Slim Chickens ont trouvé près de 20 cafards morts à l'intérieur du restaurant. Une inspection de suivi a été conduite le lendemain et aucune infraction n’a été signalée à ce moment-là.

Le propriétaire de Slim Chickens soutient avoir «immédiatement contacté la lutte antiparasitaire», et que son restaurant «est soumis à des traitements quotidiens depuis l'incident».

Haile Kirkland a pour sa part reçu des excuses sincères du propriétaire du Slim Chickens qui lui a remboursé son repas et offert des cartes-cadeaux de 100$ dont la moitié de son restaurant.

Elle dit que retourner au restaurant un jour n'est pas hors de question, mais que ça va lui prendre du temps. Elle veut s’assurer que tout le nettoyage a été fait avant d’y remettre les pieds.

«Je ne vais pas mentir, ils ont probablement la meilleure nourriture et le meilleur poulet de la ville, mais j'ai besoin que ce soit propre», appuie Mme Kirkland.