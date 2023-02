Uni-Sélect se fait racheter par l’Américaine LKQ

L’entreprise québécoise de distribution de produits automobiles Uni-Sélect a annoncé lundi matin avoir conclu une entente visant à son rachat par une société américaine.

La Corporation LKQ, basée à Chicago aux États-Unis, et Uni-Sélect, ont indiqué dans un communiqué conjoint avoir conclu une entente définitive visant l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation d’Uni-Sélect par LKQ pour une contrepartie au comptant de 48 $ CA par action, ce qui représente une valeur totale d'environ 2,8 milliards $ CA.

«L'opération offre une valeur et des liquidités attrayantes à nos actionnaires et représente l'aboutissement des efforts de notre équipe dévouée visant à améliorer nos activités et à accroître l'efficacité en mettant l'accent sur l'excellence du service à la clientèle», a commenté Brian McManus, président exécutif et chef de la direction de Uni-Sélect.

«Nous voyons d'importantes occasions dont bénéficieront nos clients, employés, fournisseurs et marques, car cette opération nous permettra de combiner nos forces complémentaires au sein de l'équipe LKQ, qui est plus grande, multidisciplinaire et en croissance», a-t-il ajouté.

De son côté, le président et chef de la direction de LKQ Corporation, Dominick Zarcone, a affirmé que cette acquisition allait permettre de renforcer les activités mondiales de distribution de pièces automobiles de LKQ.

«Les activités nord-américaines de distribution de peinture automobile et de pièces mécaniques de Uni-Sélect complètent le territoire actuel de LKQ et nous permettront de distribuer une plus vaste gamme de produits à nos clients», a-t-il déclaré.

Uni-Sélect a été fondée en 1968 à Boucherville et compte plus de 5200 employés, 15 centres de distribution et plus de 400 succursales.