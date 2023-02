La campagne du candidat de la Coalition Avenir Québec à l’élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne, Victor Pelletier, a pris une tournure inattendue lorsqu’il a été pris en photo avec le premier ministre François Legault, portant un veston visiblement trop grand pour lui.

Plusieurs internautes ont partagé et commenté cette image publiée par le premier ministre lui-même sur Twitter, mettant en question ce choix vestimentaire.

En entrevue à l’émission «Le Bilan», Victor Pelletier a expliqué pourquoi on le voit vêtu d’un si grand veston sur cette photo.

C’est officiel! L’élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne aura lieu le 13 mars prochain. Bonne chance à tous les candidats, en particulier à Victor Pelletier qui se présente sous la bannière de la CAQ. Hâte de voir à l'œuvre ce jeune homme déterminé et ambitieux. pic.twitter.com/6enibk37LI — François Legault (@francoislegault) February 6, 2023

«Je ne l’ai pas emprunté au premier ministre, comme certains pensaient sur les réseaux sociaux, dit-il en riant. Je vous rassure [...] c’est un veston que j’ai acheté la journée même, que je n’ai pas pu ajuster. Il y avait un code vestimentaire et je l’ai respecté.»

M. Pelletier assure que le public n’est pas près de revoir cette pièce de vêtement.

«Non seulement on ne le verra plus, mais si on le revoit ce sera dans une friperie du Sud-ouest», continue-t-il.

Le plus jeune candidat à l’élection partielle du 13 mars profite de cette situation pour faire de l’autodérision, tout en condamnant des propos que certains ont eus à son égard après avoir vu la photo.

«Je suis né petit, ça fait partie de ma vie et je vais vivre comme ça toute ma vie. J’apprends à bien rire de ça, partage-t-il. C’est seulement qu’une publication comme ça a laissé le droit à certaines personnes sur internet de dire des propos complètement inacceptables et gratuits.»

Le président de l’aile jeunesse de la CAQ souhaite que des situations comme celle-là ne découragent pas d’autres jeunes de se lancer en politique.

«Les jeunes ne s’impliquent pas assez, justement parce qu’il y a de gratuité comme ça, explique-t-il. Personne n’a à vivre ça.»

Celui qui étudie en communication politique à l’Université de Montréal continue malgré tout de faire campagne dans sa circonscription.

«Je n’ai pas peur de cette adversité-là et des traditions du comté, je suis là en croyant à toutes mes chances», affirme le candidat.

Voyez l’intégralité de l’entrevue de Victor Pelletier à l’émission «Le Bilan» dans la vidéo ci-dessus