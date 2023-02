Assemblée nationale: TikTok interdit pour le personnel de l’Assemblée nationale, mais pas les députés...

L’Assemblée nationale a finalement décidé d’interdire à son personnel administratif d’utiliser TikTok, une directive qui ne s’adresse pas aux 125 députés, même si elle leur « recommande fortement » d’en faire autant.

Vingt-quatre heures après la décision prise par Ottawa, la présidence de l’Assemblée nationale a dû se prononcer à savoir si le Parlement québécois emboiterait le pas à la Chambre des communes, qui a communiqué sa décision mardi matin, dans la foulée de la directive imposée aux fonctionnaires à Québec et à Ottawa.

Une réunion sur les enjeux de sécurité que posent le réseau social de conception chinoise a eu lieu à l’Assemblée nationale, mardi avant-midi, mais il a fallu attendre jusqu’en début de soirée avant que les directives ne soient publiées.

« À titre préventif, en raison des enjeux de cybersécurité liés à l’utilisation de l’application TikTok, l’Assemblée nationale du Québec ne permet plus à son personnel administratif d’installer cette application sur les appareils de l’Assemblée nationale ni de se servir de ceux-ci pour utiliser l’application », a fait savoir le Parlement québécois.

« Cette mesure vise à prévenir les risques pour la sécurité de l’information institutionnelle. Dans une même approche préventive, l’Assemblée nationale recommande fortement aux députés et à leur personnel d’agir de cette manière », ajoute l’Assemblée nationale.

Tanguay supprime son compte

Dès lundi soir, le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, avait demandé aux députés de son caucus d’éliminer TikTok de leurs appareils mobiles en plus de leur demander ne plus alimenter la plateforme via leurs comptes respectifs.

M. Tanguay a même pris la décision de supprimer carrément son compte, qui de toute façon, était inactif.

PHOTO: MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Au moment d’écrire ces lignes, l’aile parlementaire caquiste n’avait pas encore tranché à savoir si ses députés devront supprimer définitivement leurs comptes TikTok. Le cabinet du premier ministre confirme toutefois qu’il a été demandé aux ministres de cesser d’alimenter la plateforme chinoise jusqu’à nouvel ordre.

Le compte officiel de François Legault était toujours actif au moment de publier. Une nouvelle vidéo montrant le chef caquiste encourager des jeunes à faire carrière dans les domaines de la construction et de la santé a même été ajoutée en début de semaine, avant que ne tombe la décision d’Ottawa.

Au sein du gouvernement, les ministres Sonia LeBel, Jean-François Roberge et Ian Lafrenière publiaient aussi fréquemment du contenu sur TikTok.

Mesure préventive

En entrevue mardi avant-midi à LCN, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, a confirmé que la décision prise dès lundi matin, d’interdire l’application TikTok sur les appareils des fonctionnaires de l’État québécois, s’applique aussi aux membres du Conseil des ministres. Cette directive est en application depuis mardi.

« C’est vraiment préventif », a expliqué le ministre Caire, en soulignant que le gouvernement n’a « aucune raison, aucune évidence, aucun cas qui nous donne à penser qu’on a fait l’objet de fuite ».

Il craint malgré tout, comme plusieurs experts, que TikTok « soit une passerelle » pouvant permettre à d’autres d’accéder à des données sensibles, comme à des courriels ou à des fichiers partagés avec d’autres applications telles que Teams.

« C’est une porte débarrée, cachée au sous-sol que vous ne pouvez pas surveiller », a illustré M. Caire.

Les Québécois devraient-ils songer à prendre une pause avec TikTok? « C’est au citoyen d’évaluer s’il pense que ça s’applique à lui », a dit M. Caire.

Considérant tout le « potentiel de problèmes de santé mentale » associé aux réseaux sociaux, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon croit qu’il serait opportun d’en profiter pour « se poser des questions » sur le phénomène. « Nous, on va emboiter le pas », a-t-il assuré à TVA Nouvelles, avant que l’Assemblée nationale ne fasse connaitre sa décision. Québec solidaire entend aussi se conformer.