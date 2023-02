«Aucun élément» indiquant un détournement de l'aide américaine par Kyïv

Il n'y a «aucun élément» qui indiquerait que l'Ukraine a détourné une partie des dizaines de milliards de dollars d'aide militaire américaine qu'elle a reçue depuis l'invasion russe, a indiqué mardi un haut responsable du Pentagone à des élus.

• À lire aussi: Le chef du renseignement ukrainien ne voit pas la Chine livrer des armes à la Russie

• À lire aussi: Ukraine : Bakhmout sous les assauts des Russes, un drone s’écrase près de Moscou

• À lire aussi: Les Russes en débâcle: «Ils n'arrêtent pas de mourir»

Des membres de la commission sur les forces armées de la Chambre des représentants ont interrogé Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense pour la stratégie, et deux autres responsables pendant près de deux heures et demie.

«Il n'y a aucun élément indiquant que les Ukrainiens ont détourné (l'aide) vers le marché noir», a indiqué M. Kahl aux élus.

«Ce n'est pas étonnant, étant donné l'intensité des combats et le fait qu'ils utilisent clairement ce que nous leur fournissons et ce que nos alliés et partenaires fournissent pour une efficacité maximale», a poursuivi le numéro trois du Pentagone.

«Nous pensons que si une partie de ces systèmes (militaires) ont été détournés, ce serait par les Russes qui auraient capturé des choses sur le champ de bataille.»

L'inspecteur général du ministère de la Défense Robert Storch a indiqué aux membres de la commission qu'il y avait un «nombre important» de personnes dans la région qui surveillaient les livraisons vers l'Ukraine ainsi que les missions d'entraînement, et que des informations étaient aussi obtenues auprès du personnel militaire américain à l'ambassade de Kyïv.

«Nous n'avons pas prouvé l'existence de tels cas» de détournement illicite d'armes sensibles telles que les missiles Stinger, a déclaré M. Storch.

Depuis que les républicains ont pris le contrôle de la chambre basse du Congrès américain, ils tentent de surveiller plus étroitement l'aide apportée par les États-Unis à Kyïv.

Après le début de la guerre en Ukraine, Washington est parvenu à mettre rapidement sur pied une coalition internationale.

L'aide à Kyïv a été coordonnée à travers le groupe de contact pour l'Ukraine, qui rassemble quelque 50 pays emmenés par les États-Unis, réuni pour la première fois fin avril de l'année dernière à Ramstein, en Allemagne.

Selon le Pentagone, l'aide militaire à Kyïv a dépassé les 50 milliards de dollars depuis l'invasion, dont plus de la moitié fournie par Washington.

L'élu républicain Mike Rogers, président de la commission sur les forces armées de la Chambre des représentants, a estimé à plus de 100 milliards de dollars le montant total des crédits alloués à l'aide à l'Ukraine et aux alliés de l'OTAN, déclarant au début de l'audition que cela exigeait «un niveau de surveillance sans précédent de la part de cette commission et du Congrès».