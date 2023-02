Chris Rock va livrer le fond de sa pensée sur la gifle de Will Smith

Près d’un an après avoir été giflé par Will Smith sur la scène des Oscars, Chris Rock est fin prêt à parler de l’incident. Et c’est dans le cadre de son nouveaux spectacle, diffusé en direct via Netflix samedi soir, qu’il le fera.

On s’y attendait tous. Dès l’annonce du spectacle Chris Rock: Selective Outage, destiné à la plateforme Netflix, la rumeur s’est mise à courir à l’effet qu’un numéro sur le «slapgate» serait une des pièces maîtresses de l’événement. La nouvelle a finalement été confirmée par une source qui s’est confiée à Page Six.

AFP

Selon le média américain, Chris Rock a même fait appel à des «vétérans de l’humour» pour l’aider à écrire un numéro portant sur l’événement. Il aurait ainsi voulu s’assurer que ses gags sur le sujet soient bien «peaufinés, solides et drôles».

Vague allusion

Rappelons que lors de la cérémonie des Oscars, l’an dernier, Will Smith est monté sur scène pour frapper l’animateur Chris Rock en plein visage. Ce dernier venait tout juste de faire une blague sur l’apparence de Jada Pinkett Smith. Celle-ci souffre d’alopécie, un trouble dermatologique entraînant la perte de cheveux.

AFP

Chris Rock avait par la suite préféré s’abstenir de commenter l’incident, même après les excuses publiques de Will Smith. L’humoriste s’était contenté d’y faire allusion lors d’un spectacle, en juillet dernier.

AFP

«Quiconque dit que les mots peuvent blesser n’a jamais été frappé en plein visage», avait-il dit.