Conditions routières: un retour à la maison difficile en raison de la neige

Jusqu’à vingt centimètres de neige sont prévus d’ici demain dans la région de Québec et les conditions routières se détériorent rapidement mardi après-midi.

Le retour à la maison se fait péniblement sur la plupart des autoroutes de la grande région de Québec. Le réseau municipal est une bonne alternative malgré une chaussée tout aussi enneigée. Un peu partout, la circulation demeure lente et la visibilité souvent réduite.

Marc Vallières/Agence QMI

Près de dix centimètres de neige vont tomber aujourd’hui, et dix autres centimètres sont prévus tard ce soir et la nuit prochaine. La Sûreté du Québec et le SPVQ n’enregistrent toutefois aucun accident majeur.

Mardi midi, un patrouilleur du MTQ aurait pu être blessé grièvement à la suite d’une violente collision sur l'autoroute 40, dans le secteur de Cap-Santé.

Selon la SQ, le patrouilleur du MTQ se rendait aider un véhicule avec une crevaison.

Un camion a alors heurté la camionnette du patrouilleur. Malgré l’impact, le travailleur n'aurait subi que des blessures mineures.

Marc Vallières/Agence QMI

À Montréal, vers 13 h, la métropole avait déjà reçu environ 10 centimètres de neige.

De la neige est également prévue jeudi. Pour plusieurs jour, du temps plus clément figure parmi les prévisions alors que le thermomètre devrait osciller entre 0°C et -5°C le jour.