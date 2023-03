Des bancs de neige «dangereux»: victime d'un accident, elle demande à la Ville de Shannon d'agir

Un couple de Shannon, près de Québec, a été victime d’un accident le 10 février dernier, en sortant de leur cour pour se rendre à un rendez-vous pour un nouvel emploi.

« Avec les bancs de neige qui sont tellement hauts qu’on ne voit rien, la voiture il faut qu’elle soit à la moitié dans la rue pour qu’on puisse voir. Je l’ai souvent dit : ‘un moment donné, il y a un accident qui va arriver’ et il a fallu que ça tombe sur nous autres », a expliqué Maryna Bérubé.

L’importante quantité de neige accumulée sur les terrains nuit à la visibilité. La neige atteint par endroits près de 6 pieds de haut.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Malgré de nombreuses précautions prises au moment de sortir de leur cour, son conjoint et elle ont été percutés par un véhicule qui circulait dans la rue.

« J’ai vu la vitre toute craquée, il y avait de la boucane, il y avait une grosse odeur très intense et là un moment donné j’ai senti quelque chose de chaud couler sur mon visage et je me suis mis les doigts et j’ai dit : ‘Vincent, je saigne de la tête’... »

En raison d’une rare maladie des os qui la rend plus fragile, Mme Bérubé a subi de nombreuses fractures aux côtes et à un pied et a dû être hospitalisée pendant une dizaine de jours. Son conjoint a pu retourner à la maison après deux jours passés à l’hôpital. Il doit cependant se déplacer à l'aide d'une marchette en raison de ses blessures.

Elle demande à la Ville d’agir pour rendre le secteur plus sécuritaire, d’autant plus que sa résidence est située à proximité de deux écoles primaires.

«J’ai beaucoup de va-et-vient d’enfants autant le matin, le midi que le soir, ça grouille d’enfants. »

Mme Bérubé suggère notamment que la Ville procède au ramassage de la neige lors de futures opérations de déneigement. Elle aimerait aussi l’ajout de mesures visant à faire ralentir les automobilistes comme un dos-d’âne ou un l'installation d'un radar mobile.

De son côté, la mairesse de Shannon dit prendre la situation au sérieux et, bien qu’elle ne ferme pas la porte à l’application de mesures, la Ville attendra les conclusions du rapport de police avant de prendre une décision.

« On est allés vérifier la hauteur du banc de neige tout de suite quand on a été avisés [...] le banc de neige n’est pas plus haut et n’est pas plus problématique que dans tout le secteur ou dans toute la ville. Les bancs de neige sont à peu près tous à la même hauteur. Évidemment, on a de la neige, donc il faut la mettre quelque part », a mentionné Sarah Perreault.

Pour ce qui est d’amasser la neige, la Ville rappelle qu’elle ne possède malheureusement pas de dépôt à neige et qu’une telle solution n’est pas envisageable à court terme.

Par ailleurs, Mme Perreault affirme que l’utilisation d’un radar pédagogique du premier octobre au 15 novembre derniers dans le secteur n’a pas permis de relever une quelconque problématique au niveau de la vitesse. Ce dernier pourrait bientôt être de retour dans le secteur.

- Avec les informations d'Éliane Pilote, TVA Nouvelles