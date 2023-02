EN IMAGES | Une halte-chaleur complètement dégoûtante

La halte-chaleur Robert-Guertin destinée aux itinérants de Hull en Outaouais offre un triste spectacle.

De l’eau partout au sol, de nombreuses ordures, des bouteilles cassées, des toilettes infectes, un délabrement des lieux généralisés. Les usagers de l’endroit doivent composer avec un environnement insalubre.

Un dégât survenu à la halte-chaleur récemment semble avoir laissé beaucoup de traces.

«C’est effrayant, c’est triste. Ce n’est pas humain, ce n’est pas digne pour personne de vivre dans ces conditions-là», a dénoncé à TVA Nouvelles une intervenante sous le couvert de l'anonymat.

«C’est sale, ça inonde chaque jour, ce n’est pas viable pour personne autant pour nous que pour eux», ajoute-t-elle.

«Les gens viennent nous voir parce qu’ils sont trempes. On n’a plus de pantalons, on n’a plus de chandail. On n’a plus rien. Leur matelas ont été contaminés, il a tout fallu jeter», précise-t-elle.

Une autre intervenante est pour sa part malade. «J’ai la gastro en même pas une semaine de travail et j’ai un rhume. Des usagers me racontent qu’ils tombent tout le temps malades. Je n’en reviens pas que des usagers vivent là-dedans. En tant qu’intervenante, je n’ose même pas toucher quelque chose. Je suis désespérée», formule-t-elle.

D’après ce que TVA Nouvelles a appris, les intervenantes et intervenants ont multiplié les appels au 311 afin que la Ville trouve des solutions.

TVA Nouvelles a joint le Bureau régional d’action sida (BRAS), l’organisme qui chapeaute la halte-chaleur, qui a refusé de commenter la situation à la halte-chaleur Robert-Guertin.