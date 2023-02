Enquête publique Carpentier: des effectifs insuffisants pour répondre aux demandes de recherches durant les vacances

«Vaut mieux ne pas se perdre» en forêt durant les vacances d’été si la SQ est déjà déployée sur une autre opération de recherches ou de protection a concédé un ancien officier à la retraite dans le cadre de l’enquête publique sur le dossier Carpentier.

La restructuration en 2019 de la division des mesures d’urgence de la Sûreté du Québec a encore fait beaucoup jaser mardi à l’enquête publique sur la mort de Norah et Romy.

L’ex-lieutenant Dany Boulianne, qui était officier aux mesures d’urgence en 2020 lors de l’opération Carpentier, a admis que certaines périodes de l’année étaient plus à risque depuis les coupes.

«Durant la période d’été, avec les vacances, si en plus on vient mêler à tout ça d’autres événements, c’est sûr qu’il ne faut pas se perdre [en forêt]», a répondu le lieutenant à la retraite lorsque questionné sur le fait que le dossier Carpentier survient à la mi-juillet.

«Dans les circonstances, et ce n’est pas juste sur cette recherche-là [Carpentier], on fait ce qu’on a avec les gars qu’on a.»

22 agents pour la province entière

L’officier aux opérations Claude St-Germain est venu présenter le détail des effectifs en place à la division des mesures d’urgence en juillet 2020. Après la restructuration, 45 policiers occupent des postes au module d’intervention en mesure d’urgence. De ce nombre, 22 seulement sont disponibles le matin du 9 juillet pour diverses raisons, notamment des vacances. (voir ci-bas)

Ces 22 agents sont susceptibles d’être déployés sur des événements simultanés dans la province et c’est ce qui arrive le 9 juin. Des agents sont requis à Alma en protection rapprochée du premier ministre et d’autres sont envoyés à Natashquan pour un individu armé en fuite dans une communauté autochtone.

«C’est donc 22 pour couvrir la grandeur du Québec», a demandé le coroner Luc Malouin au témoin.

«Effectivement. [...] Et c’est la période de l’année où les ratios de vacances sont au maximum. Sur une équipe de 7, 2 agents peuvent être en vacances en même temps. Ça enlève des gens», a expliqué le lieutenant St-Germain.

Appel en renfort : 1 seul policier sur... 43

Et le comble est que la SQ a prévu cette réalité dans sa restructuration en offrant la possibilité à des patrouilleurs autoroutiers non spécialisés de se former. 43 agents ont ainsi été formés «marcheurs GPS-Boussole» dans les mois suivants la refonte du service des mesures d’urgence, mais la réponse a été plus que timide lorsque les patrons requièrent leurs services à Saint-Apollinaire.

«On a fait des démarches et on a trouvé un membre du volet autoroutier qui est venu en support. Les autres étaient en vacances, en congé ou ont refusé de participer», a témoigné Claude St-Germain.

«Sur les 43 qu’on avait en surplus, un seul est rentré», a demandé Luc Malouin.

«Oui», s’est contenté de répondre le lieutenant.

Des renforts pas formés

La formation des agents de surplus reste également déficiente, voire inexistante.

Une première cohorte de 175 policiers a été formée à diverses spécialités en 2019, mais plusieurs ont quitté depuis. Pour preuve, des 43 «marcheurs spécialisés GPS-Boussole» qui se sont portés volontaires, il n’en reste plus que 19 aujourd’hui.

Et aucune autre formation n’a pu être organisée depuis 2019.

«On a tenté de faire de la pratique, mais il n’y en a pas eu M. le coroner. Chaque fois qu’on organisait un entraînement et qu’on les invitait, il rentrait une mission et on devait annuler», a confié M. St-Germain, admettant qu’en date d’aujourd’hui, aucune autre formation n’avait eu lieu.

D’ailleurs, vu cet échec, la SQ a revu ses façons de faire, déplaçant les effectifs de ce «deuxième bassin» des postes autoroutiers vers des équipes de soutien opérationnel dispersées dans toutes les régions. La formation de ces agents se poursuit en 2023 a indiqué le témoin, mais «8 fois sur 10, on est obligé de reporter».

Les effectifs de recherche spécialisés en juillet 2020

Division des mesures d’urgence

45 policiers totaux au sein des unités de Mascouche, St-Hubert et Québec

Saint-Apollinaire

9 juillet: 9

10 juillet: 9

11 juillet: 15

Natashquan

9 juillet: 6

10 juillet: 9

11 juillet: 8

Alma

9 juillet: 6

10 juillet: 5

11 juillet: 3

Raisons des absences:

Congé

9 juillet: 19

10 juillet: 18

11 juillet: 16

Maladie

9 juillet: 2

10 juillet: 1

11 juillet: 1

Prêt de service

9 juillet: 2

10 juillet: 2

11 juillet: 2

Autre

9 juillet: 1

10 juillet: 1

11 juillet: 0

Source : Présentation du policier Claude St-Germain, SQ, enquête publique du coroner

L’accident sur l’autoroute 20 est survenu le 8 juillet 2020 et les corps de Norah et Romy ont été retrouvés le 11 juillet vers midi.