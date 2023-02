Jessica Chastain «un peu gênée» d'avoir trébuché aux SAG Awards

Jessica Chastain s'est sentie « un peu gênée » d'avoir trébuché aux Screen Actors Guild Awards, dimanche soir.

L'actrice oscarisée s'est pris le pied dans sa robe alors qu'elle montait sur scène pour recevoir son trophée de la meilleure actrice dans une série limitée pour George & Tammy.

S'adressant à People après sa victoire, elle a admis avoir été « un peu gênée » par sa quasi-chute, mais qu'elle était heureuse que Courtney B. Vance et Paul Mescal soient là pour l'aider à gravir les quelques marches dans sa robe fuchsia Zuhair Murad. « J'ai trébuché dans les escaliers, mais j'avais deux très beaux hommes qui m'ont aidée à monter, donc ce n'était pas si grave », a-t-elle plaisanté.

Getty Images via AFP

Elle a également expliqué à Entertainment Tonight qu'elle s'était retrouvée « piégée » dans sa robe, et a indiqué que si elle parlait vite pendant son discours d'acceptation, c'est que son trébuchement lui avait coûté quelques précieuses secondes du temps qui lui était alloué. « Je me dirige vers la scène et je me rends compte que je vais avoir des ennuis parce que tout mon corps tremble et je me dis : '' OK, je vais avoir besoin d'aide pour monter les escaliers '', puis j'ai commencé à trébucher, a-t-elle raconté à Access Hollywood. Mais une fois sur le podium, j'ai vu le compte à rebours rapide du temps qu'il me restait et j'ai dû parler vite et j'ai l'impression d'avoir oublié certaines personnes... »

Jessica Chastain a tenu un discours de motivation destiné aux acteurs en herbe, se basant sur les mots qu'elle a reçus du regretté Philip Seymour Hoffman au début de sa carrière.