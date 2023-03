La découverte de phosphate enthousiasme à Bégin

Des travaux de forages ont été entamés à Bégin, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à la suite de la découverte de phosphate, un projet qui enthousiasme dans la municipalité et dans celle voisine de Lamarche.

C'est l'automne dernier que First Phosphate a annoncé à la municipalité qu'elle avait trouvée du phosphate au nord de son territoire. «Pour nous, c'est une surprise. :e patron m'a téléphoné et on a rencontré les gens de Begin dernièrement. Ils nous ont annoncé à quel endroit ils allaient [faire les forages]. C'est en cours présentement. Ils ont plusieurs endroits à analyser, vérifier si le produit est bon», a expliqué le préfet de la MRC du Fjord du Saguenay, Gérald Savard.

La plupart des citoyens applaudissent la possibilité d'avoir une usine ou une mine dans leur secteur, mais certains posent des questions. «C’est vraiment bien accueilli, certains citoyens sont inquiets, mais c’est normal d’avoir des inquiétudes. Mais le projet est bien suivi», a confirmé un citoyen rencontré par TVA Nouvelles.

Le projet pourrait aussi avoir des impacts dans le secteur de Lamarche. «Il y a des effets évidemment, ce n'est pas pour rien qu'il donne le nom Begin-Lamarche au projet; c'est parce qu'ils vont devoir passer par ici, soit pour traiter ou sortir le minerai», a confirmé le maire de Lamarche, Michel Bergeron.

Les autorités soulignent aussi les retombes importantes sur leur municipalité, comme par exemple la création d'emplois.