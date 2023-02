«Le temps des framboises»: Guillaume Lonergan succède à Philippe Falardeau à la réalisation

Le tournage de la deuxième saison de la série «Le temps des framboises» s’est mis en branle la semaine dernière en Montérégie sous la houlette de Guillaume Lonergan, qui a dû remplacer Philippe Falardeau en raison d’un conflit d’horaire.

Le réalisateur des excellentes productions «Audrey est revenue» et «M’entends-tu?» a en effet succédé à Philippe Falardeau, l’idéateur du «Temps des framboises» et celui qui avait mis en boite la première saison.

Philippe Falardeau n’était pas disponible pour la réalisation du premier bloc, dont l’action se déroulera en hiver. Il est engagé dans la dernière ligne droite du montage de sa série documentaire «Lac-Mégantic», qui sera lancée ce printemps sur la plateforme Vrai de Vidéotron.

La productrice et associée chez Trio Orange Julia Langlois, qui supervise «Le temps des framboises», a parlé d’une décision crève-cœur pour M. Falardeau, qui s’est toutefois consolé en sachant que Guillaume Lonergan prenait la relève sur le plateau.

Les deux réalisateurs ont échangé afin d’assurer une transition harmonieuse.

Florence Longpré et Suzie Bouchard ont repris du service à l’écriture de cette série chorale et humaine, dans laquelle le français, l’anglais, l’espagnol et la langue des signes font bon ménage, nous montrant qu'avec un peu de volonté on peut tous se comprendre.

Six nouveaux personnages

Le tournage des 10 épisodes de la deuxième saison amènera l’équipe au Mexique et les intrigues s’appuieront notamment sur six nouveaux personnages, dont l’un sera incarné par nul autre que Joël Legendre. Il jouera Carlos, l’amoureux potentiel de Denis (Paul Doucet).

On sera témoin de «l'émancipation des personnages» et beaucoup d’entre eux se retrouveront à un carrefour déterminant de leur vie, a-t-on détaillé.

Élisabeth (Sandrine Bisson) continuera d’apprendre les rouages de la ferme dont elle a hérité à la mort de son mari John (Anthony Lemke). Elle devra se mesurer à plusieurs défis. Un nouveau travailleur saisonnier, Salvador (Gabriel Infante), créera des remous à la ferme, qui fera par ailleurs l’objet d’un projet de serre.

Des retours en arrière permettront d’en savoir plus sur la relation entre Élisabeth et John, ainsi que sur la vie de Martha (Micheline Lanctôt) et de ses enfants. On en apprendra également un peu plus sur Francisco (Edison Ruiz), de qui Élisabeth s’est beaucoup rapprochée.

En plus de Gabriel Infante et de Joël Legendre, la distribution grandira grâce à l’arrivée des comédiens Clauter Alexandre, qui jouera le nouvel intérêt amoureux de Peggy (Kathleen Stavert); Marie Brassard, qui sera l’agronome Laura; Adam Capriolo, qui sera Aliocha, un collègue de Junior (Elijah Patrice); et Jade-May Klaver, qui sera Sophie l’institutrice de Will (Xavier Chalifoux).

«Plusieurs personnages cachent des choses», a dit la productrice Julie Langlois, révélant que les tournages des autres blocs auront lieu ce printemps et cet été, en vue d’une sortie en 2024 sur Club illico, soit deux ans après la première saison. Encore une fois, la série traitera de réalités importantes, comme la détresse des agriculteurs, l'apport déterminant des travailleurs saisonniers et les pesticides.

«On s’est beaucoup fait parler du "Temps des framboises" et les commentaires qui revenaient le plus souvent, c’est que c’est une série humaine qui fait du bien, qui donne envie de sourire et qui réconforte», a-t-elle ajouté.

Anne Beaudry (Maureen), Ellen David (Rachel) et Nicole Leroux (Estelle) seront de retour, tout comme Anne Dorval, qui en plus de jouer une notaire comme dans la première mouture, campera la sœur jumelle identique de cette dernière, qui est psychologue.

Rayonnement international

Rappelons que «Le temps des framboises» a brillé ici et à l'étranger, en remportant le prix du meilleur premier rôle féminin: série dramatique remis à Sandrine Bisson lors des 37es Prix Gémeaux, le Prix de la meilleure minisérie aux Seoul International Drama Awards 2022 et le Reflet d’Or de la meilleure série au Festival international du film de Genève 2022.

Présentée en première mondiale à la Berlinale Séries puis à Séries Mania, la première saison est disponible sur Club illico, qui offre aussi des œuvres comme «Mégantic», «À propos d’Antoine», «Portrait-robot», «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», «La faille», «Lac-Noir», «Motel Paradis», «Léo» et «Audrey est revenue».