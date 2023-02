Pierre Palmade en attente de son transfert en prison

Pierre Palmade est officiellement placé en détention provisoire, accusé d'homicide et blessures involontaires après avoir provoqué un grave accident de la route le 10 février dernier.

Entre-temps, l’humoriste, qui était assigné à résidence à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif, sous bracelet électronique, a été victime d'un AVC et transféré à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Ses jours ne sont pas en danger, mais, même s'il est affaibli, les médecins ont jugé son état inapte avec une incarcération en prison.

Néanmoins, les conditions de son hospitalisation ont changé. Comme le relaye la station de radio RTL, des policiers sont postés devant la porte de sa chambre et personne ne peut entrer lui rendre visite sauf le corps médical.

Pierre Palmade ne peut plus, non plus, entrer et sortir de sa chambre à sa guise, comme le port du bracelet électronique le lui permettait.

Une fois que les médecins auront jugé son état compatible avec une incarcération dans un établissement pénitentiaire, la star de 54 ans devait être incarcérée à la prison de Fresnes. Une unité hospitalière située dans l’enceinte de la prison le prendra en charge à son arrivée.

La mise en détention provisoire a été décidée pour éviter le risque de récidive de prise de stupéfiant de la part de Pierre Palmade et de permettre le bon déroulement de l'enquête.

Outre ce tragique accident dans lequel une femme a perdu son bébé à sept mois de grossesse, un enfant de six ans a eu la mâchoire arrachée et son père d'une quarantaine d'années a de multiples fractures et est sorti du coma uniquement cette semaine, l'acteur fait face à deux autres enquêtes: l'une pour détention et usage de stupéfiants, l'autre pour détention d'images pédopornagraphiques.

Dans cette dernière enquête visant Pierre Palmade, l'humoriste n'a pas été entendu par les enquêteurs ni accusé.