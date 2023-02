Résidences Les Floralies: la mise sous tutelle maintenue

Les résidences Les Floralies de LaSalle et de Lachine, où des aînés ont été maltraités et négligés, resteront sous la tutelle du gouvernement du Québec.

Rappelons que depuis le 1er septembre dernier, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'Île-de-Montréal (CIUSSS) assure, en vertu de la loi, l'administration provisoire des CHSLD des Floralies-de-Lasalle et des Floralies-de-Lachine.

«Cette décision avait été prise à la suite des constats préliminaires de l'enquête administrative déclenchée afin de faire la lumière sur la situation», a souligné le Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés dans un communiqué mardi matin.

«L'administration provisoire, en place depuis plusieurs mois déjà, nous a permis de déployer les moyens nécessaires pour rehausser les soins et les services offerts aux personnes hébergées aux Floralies. Il est nécessaire de la poursuivre pour continuer le travail de redressement débuté par le CIUSSS. Le bien-être de ces personnes est au cœur de nos préoccupations et guide l'ensemble de nos décisions», a déclaré la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger.