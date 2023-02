Tué et jeté dans un baril: un des accusés écope de deux ans de prison

Un Montréalais coupable d’avoir aidé des meurtriers qui venaient d’exécuter un jeune homme, en les conseillant sur comment se débarrasser du cadavre, vient d’écoper de deux années d’incarcération.

«La victime a été enrobée dans des draps et transportée dans un garage. Quelques jours plus tard, la victime a été placée dans un baril», peut-on lire dans le résumé des faits dans le dossier d’Everett Roger Clayton, ce mardi, au palais de justice.

Clayton, 56 ans, était un consommateur de crack lorsque Jimmy Méthot avait été battu et tué par un groupe d’individus en septembre 2021, dans l’arrondissement de Lachine. Ce jour-là, la victime de 27 ans s’était présentée dans un logement de l’arrondissement de Lachine quand une dispute a éclaté.

Exécution

Lors de cette chicane, Méthot avait été blessé une première fois. Mais malgré ses demandes de le laisser tranquille, une personne sur place en a décidé autrement.

«Il s’est fait demander s’il voulait un dernier repas, et s’est fait donner du pâté au poulet», indique le résumé des faits déposé à la cour.

Par la suite, M. Méthot a été battu, laissé à lui-même pendant plus d’une heure avant d’être encore tabassé, poignardé dans le dos et forcé à ingérer des produits toxiques.

«Je ne veux pas crever comme ça», a lancé la victime, qui a succombé à ses blessures dans le logement.

Présent dans le logement, Clayton n’a pas participé directement au meurtre, selon le résumé des faits. Le juge André Vincent a de son côté parlé «d’exécution».

«J’ai rien fait pour aider, c’est pour ça que je me sens mal, a-t-il dit à la cour en affirmant qu’il était sous l’effet du crack. J’étais sous le choc, j’ai figé.»

Malgré tout, Clayton a été capable de donner des indications sur comment nettoyer la scène de crime, et comment se débarrasser du cadavre.

Bientôt libre

Détenu depuis décembre 2021, Clayton devait prochainement subir son procès. Mais à la suite de discussions entre les parties, il a finalement plaidé coupable de complicité de meurtre après le fait.

Et à la suggestion des parties, il a écopé de deux ans de pénitencier. Il s’agissait d’une sentence négociée entre Me Jasmine Guillaume de la Couronne et ses avocats Mes Anthony El Haddad et Benoit Demchuck.

Sauf qu’en raison de la détention préventive, il sortira de prison dans 50 jours.

«Tout ce qui compte, c’est que j’ai perdu mon fils», a commenté la mère de M. Méthot, qui a rappelé que son fils était aimé et apprécié de tous.