Un premier salon de l’emploi et des stages au cégep de Rimouski

Les entreprises participent de plus en plus à des salons de l’emploi organisés dans les cégeps et les universités, une tendance qui a amené le département des techniques administratives du Cégep de Rimouski à organiser son premier salon de l'emploi et des stages.

Le but: trouver la perle rare dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Les étudiants sont à la recherche de stages ou d'emplois qui répondent à leurs valeurs.

«Ça s’inscrit directement dans la continuité de notre mission qui est de former de jeunes professionnels prêts pour le milieu du travail», a expliqué Jérôme Bossé, adjoint à la direction des études du Cégep de Rimouski.

«Autant du côté des employeurs que des étudiants peuvent avoir un contact direct avec des entreprises. Sentir le pouls des entreprises, des fois c’est une question de "feeling" ou de valeurs, de chimie ou d’énergie», a ajouté Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives du Cégep de Rimouski.

Une vingtaine d'organismes à but non lucratif, d'entreprises et d'organismes publics ont courtisé les étudiants.

«On a été invité par le cégep pour des emplois en administration, mais aussi pour toutes sortes d’affectations de postes», a mentionné Marie Lemieux, gestionnaire en dotation des ressources humaines au Centre de services scolaires des Phares.

«C’est une belle opportunité pour les jeunes de découvrir les différents organismes de la région. C’est une belle visibilité pour tout le monde», a renchéri Andréane Brillant, conseillère en ressources humaines pour l’Association du cancer de l’Est du Québec.

Trouver un emploi dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre ne semble pas faire peur aux étudiants et étudiantes.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, le domaine des affaires, des finances et de l'administration figuraient dans le top 5 des postes vacants au 3e trimestre de 2022.

La dynamique a beaucoup changé dans les dernières années et des salons de l’emploi comme ceux-ci permettent aux employeurs de trouver la perle rare.