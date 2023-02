Une aristocrate et son conjoint soupçonnés d'homicide involontaire sur leur bébé

Un couple britannique en cavale pendant 53 jours a été arrêté mardi pour homicide involontaire allégué pendant que les autorités tentent de retrouver leur bébé manquant, rapporte le média anglais The Independant.

Constance Marten, qui est issue d'une riche famille aristocratique, et son conjoint Mark Gordon ont refusé de dire aux forces de l’ordre où se trouve le nouveau-né de deux mois.

Le père de la femme de 35 ans se dit soulagé qu’elle soit retrouvée, mais s’inquiète de la santé de l’enfant.

«Pour quelque raison que ce soit, son partenaire et elle ont pris la fuite et les conséquences de leurs actions ont été multipliées», se désole Napier Marten.

Une centaine de policiers passent au peigne fin un terrain de 235 km2 où le bambin pourrait avoir été abandonné. Un hélicoptère, des chiens renifleurs, des caméras thermiques et des drones sont utilisés pour aider les agents à scruter les sous-bois.

Marten et Gordon ont d’abord été appréhendés lundi pour haute négligence après qu’un passant ait reconnu les individus, qui faisaient l’objet d’une couverture médiatique.

Ils ont été arrêtés sous un deuxième chef le lendemain après-midi et le détective sénior Supt Lewis Basford a admis qu’il craint la mort du bébé : «nous pensons que le risque devient si grand que nous devons envisager la possibilité que du mal soit fait au bébé.»

«À mesure que les heures avancent, puis l'impact que le froid peut avoir sur un bébé, le risque augmente. Ça pourrait ne pas se conclure comme nous le souhaitons», fait-il savoir.

Le couple n’avait pas été aperçu depuis le 8 janvier dernier. Leur véhicule avait été incendié dans une bretelle d’autoroute au nord de l’Angleterre, à Bolton. Il s’est ensuite déplacé vers le sud à l’aide de plusieurs taxis.

Marten et Gordon pourraient avoir campé dans un boisé où les recherches sont menées.

Basford a précisé qu’ils ont fait de «grands efforts» pour cacher la grossesse de la femme et éviter qu'elle accouche sous la garde des autorités sanitaires.

Elle cachait le bébé à l'intérieur de son manteau et les chauffeurs de taxi pouvaient seulement voir la forme du bébé lorsqu’il bougeait. Certains l’ont entendu pleurer lors des trajets, au début du mois de janvier.

Il est peu probable qu’ils aient confié la garde de l’enfant à d’autres, selon la police et que la «principale ligne d'enquête» est qu'ils soient restés avec l'enfant, a précisé Basford.

Selon The Independant ̧ Marten était une étudiante prometteuse en art dramatique lorsqu'elle a rencontré Gordon pour la première fois en 2016. Le couple a mené une vie isolée et changeait souvent d’adresse au fur et à mesure que la grossesse progressait.

Les enquêteurs offrent une récompense de 10 000 euros (14 421 dollars canadiens) pour toute information dans cette affaire.