Voici comment prévenir les effets de la pollution de l’air sur votre santé

Au cours des derniers jours, notre Bureau d’enquête a mis en lumière les nombreux endroits aux Québec où la qualité de l’air est mauvaise.

La pollution de l’air est responsable de 4000 morts prématurées au Québec par année. La bonne nouvelle est qu’il existe des trucs pour prévenir certains effets. Les voici :

Vérifiez la qualité de l’air smog AVANT de faire du sport

Prenez l’habitude de regarder sur le site du ministère ou de la ville de Montréal ou les applications météo pour connaitre la qualité de l’air et les alertes de smog de votre secteur avant de pratiquer votre sport extérieur.

«Lors d’une alerte au smog, il est déconseillé de faire des activités ardues», précise le cardiologue François Reeves, spécialiste en médecine cardiovasculaire environnementale au CHUM.

Ne pensez pas que le smog survient seulement l’été, au contraire. Lors des jours de grands froids en hiver, davantage de gens utilisent leur poêle à bois ce qui augmente les concentrations de particules fines dans l’air. Par exemple, sur 15 jours de smog dans la Capitale-Nationale en 2021, 9 sont survenus pendant l’hiver.

Fermez les fenêtres

Quand c’est possible, évitez d’ouvrir les fenêtres lors des jours de smog l’été.

Est-ce qu’on s’empêche de sortir? «Pas à ce point, le smog de Montréal ce n’est quand même pas le smog de Pékin (Chine) ou de New Delhi (Inde)», dit le Dr Reeves.

Choisissez vos endroits pour courir

Quand c’est possible, mieux vaut aller dans un parc que de courir dans les rues.

Surtout si vous êtes un marathonien.

Des études ont démontré que les marathoniens développaient davantage de calcifications dans leurs artères.

«Une des hypothèses était que c’était surtout ceux s’entrainant en milieu urbain», explique le cardiologue François Reeves, spécialiste en médecine cardiovasculaire environnementale au CHUM.

«Comme la respiration d’un marathonien est plus élevée [...] il va être plus exposé s’il fait son jogging sur une artère très polluée», explique-t-il.

Il est même possible de sentir les effets directs de la qualité de l’air sur ses performances. Ce n’est pas pour rien que pour les Jeux olympiques de Pékin, des usines avaient dû arrêter leur production pour diminuer la pollution atmosphérique, illustre le Dr Reeve.

«C’est démontré partout que, lorsque tu as pic de smog, tu as une hausse des hospitalisations», explique le médecin.

Une étude à Boston s’est intéressée aux décès par infarctus et a constaté qu’à chaque fois qu’il y avait eu un pic de pollution et donc du smog au cours de la période étudiée, il y avait eu une hausse de 48 % des infarctus dans l’heure qui suivait et de 69 % dans les 24 heures qui suivait, explique le Dr Reeve.

Évitez d’habiter près des routes

Quand c’est possible, il est mieux d’éviter d’habiter près des artères très polluées. Cette affirmation peut sembler une évidence et pourtant, on construit encore des condos et des écoles collées d’autoroutes.

Une étude qui a suivi 2,5 millions canadiens sur plus de 20 ans a démontré que si vous habitez à moins de 50 mètres des routes polluées, vous avez 15 à 25 % plus de mortalité cardiovasculaire, souligne le Dr Reeves.

On déménage en région?

On ne saurait vous suggérer de déménager hors de Montréal ou de Québec, car encore là, tout dépend de l’endroit où vous allez. Comme le soulignait David Widory, professeur à l’UQAM et spécialiste de la traçabilité de la pollution atmosphérique, lors d’une conférence sur la qualité de l’air début février.

«Si vous vous éloignez des villes [...], soit vous suivez le panache de contamination et c’est pratiquement comme si vous habitiez en ville, soit vous vous écartez du panache et là, vous aurez un gain en termes de qualité de l’air», a-t-il dit.

Lors d’un incendie d’une tourbière dans le Bas-St-Laurent, en 2021, même la qualité de l’air de Longueuil s’en est trouvée affecté.

